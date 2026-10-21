Zelenski cierra visita a Noruega con nuevas reuniones políticas

"Seguimos coordinando con Jonas Gahr Støre nuestros siguientes pasos hacia una paz justa. Tuvimos otra reunión en Oslo esta mañana. Mucho depende de si la parte estadounidense consigue oír algo nuevo de Rusia hoy sobre la paz, no sobre continuar la guerra", escribió Zelenski en su cuenta en la red social X, junto a una foto de su encuentro con el primer ministro noruego.

Witkoff viajó hoy de Oslo a San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien le pidió en el inicio del encuentro reanudar las negociaciones tripartitas con Ucrania y EE.UU.

Noruega y Finlandia organizaron la víspera en Oslo, a petición de Kiev, una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Witkoff.

Según reveló en una rueda de prensa posterior ayer, Zelenski le transmitió a Witkoff varias ideas para impulsar los contactos, aunque apenas trascendieron algunos detalles genéricos sobre garantías de seguridad y la posibilidad de abordar la cuestión territorial al máximo nivel, entre líderes.

Støre dijo hoy a la televisión pública noruega NRK que Witkoff hará una parada en Oslo este miércoles tras finalizar su visita a Rusia, de camino a Estados Unidos.

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"Tendremos probablemente una reunión en el aeropuerto. Esperamos algún tipo de información (sobre los contactos en Rusia). Creo que quizás estemos ahora en una fase en la que también los rusos buscan oportunidades para la diplomacia", dijo Støre.

Zelenski acudió también este miércoles al Parlamento noruego, donde se entrevistó con su presidente, Masud Gharahkhani; los portavoces de los partidos políticos y el líder del comité de Asuntos Exteriores.

Al término de su visita a la Cámara, el mandatario ucraniano declaró a la agencia noruega NTB que regresaría de forma inmediata a Ucrania y que no esperaría a que Witkoff volviera a Oslo.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, presionó de nuevo el martes a Zelenski para que llegue a un acuerdo de paz con Rusia y se quejó de que su país sólo ha recibido "diésel caro" a cambio de la ayuda enviada a Kiev.

"Zelenski tiene que querer poner fin a esta guerra, si no lo hace, creo que será algo muy negativo", dijo Trump en respuesta a preguntas sobre la reunión en Oslo.

Las palabras de Trump llegan después de que haya firmado un acuerdo de compra de combustible a Rusia y aliviado sanciones a Moscú, en medio de una agudización de las tensiones entre su Gobierno y Zelenski, que ha denunciado demoras en las entregas de misiles interceptores Patriot, vitales en la defensa contra ataques rusos.

En su comparecencia en Oslo, Zelenski adoptó un tono más conciliador y aseguró que había recibido "señales positivas" en su conversación telefónica horas antes con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.