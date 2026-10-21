Zelenski estaría dispuesto a "congelar" las líneas del frente en busca de la paz con Rusia

Preguntado en la cadena Fox News sobre si aceptaría un acuerdo que deje las líneas fronterizas actuales, con Ucrania conservando el 75 % o más de su territorio, Zelenski respondió: "Sí".

"En este momento debemos congelar (el mapa de Ucrania), creo que esa es la forma real de poner fin a esta guerra", afirmó.

El ucraniano insistió en que sería "un alto el fuego o detener las muertes, como lo denominó el presidente (Donald) Trump: 'congelar y parar'", en referencia a una propuesta del mandatario estadounidense, que busca relanzar el diálogo de paz entre Kiev y el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Por supuesto, esto es lo mínimo que necesitamos de Rusia hoy. Después, por supuesto, acudiremos al presidente (Trump) y a los (aliados) europeos y pediremos garantías de seguridad", agregó Zelenski.

Sobre posibles negociaciones que no incluyan a Ucrania, en medio de propuestas de Moscú de una reunión tripartita entre Rusia, China y Estados Unidos, el presidente ucraniano advirtió que la parte ucraniana tiene que estar incluida en la conversación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estamos abiertos a negociar en cualquier formato y sobre cualquier asunto pero, por favor, no hablen de nosotros sin nosotros", insistió el mandatario ucraniano.

Zelenski también agradeció el apoyo de Washington y el pueblo estadounidense y repitió que están dispuestos a buscar la paz, pero con garantías de seguridad "para no dar ninguna oportunidad a que un agresor regrese en el futuro".

Trump volvió a insistir este martes que quiere que Zelenski llegue a un acuerdo de paz con Putin y se quejó de que EE.UU. sólo ha recibido "diésel caro" a cambio de la ayuda millonaria enviada a Kiev, en medio de la agudización en las tensiones con Zelenski, con el que ha intercambiado críticas.

Horas antes, el estadounidense defendió nuevamente su decisión de aliviar sanciones a Moscú y agradeció a Putin por la liberación de un ciudadano de su país capturado por Rusia cuando servía en el Ejército ucraniano.

El Kremlin hizo el anuncio al comienzo de la reunión que el mandatario ruso y el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff mantuvieron en San Petersburgo para tratar de relanzar el diálogo de paz con Ucrania.