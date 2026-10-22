Mundo
22 de octubre de 2026 - 13:40

Autoridades ucranianas ordenan evacuación de civiles con niños de Kramatorsk y Sloviansk

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Kiev, 22 oct (EFE).- Las autoridades ucranianas ordenaron este jueves ampliar las zonas de evacuación obligatoria de menores para incluir todos los asentamientos en las zonas de Kramatorsk y Sloviansk, los dos últimos bastiones que controlan en la región oriental de Donetsk.

Por EFE
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"Estamos expandiendo la zona de evacuación obligatoria de familias con niños: ahora incluye todas las localidades en las comunidades territoriales de Kramatorsk y Sloviansk", anunció en redes sociales el jefe de la administración militar de Donetsk, Vadim Filashkin.

"La seguridad se está deteriorando constantemente. Los rusos atacan a diario Kramatorsk y Donetsk, golpeando zonas de viviendas, el transporte público y los lugares concurridos. Permanecer allí con niños es un riesgo innecesario", advirtió.

A las familias con menores a cargo las instó a "no ponerlos en peligro" y a "no esperar a que un ataque ruso impacte cerca", sino a marcharse "ahora".

En la operación de evacuación participarán equipos de la policía y de los Servicios de Emergencia del Estado, que apoyarán a las familias en su desplazamiento hacia zonas más seguras del país, indicó el gobernador.

Kramatorsk y Sloviansk, a escasos kilómetros del frente, son los dos últimos grandes centros urbanos con los que cuenta Ucrania en la región oriental de Donetsk, ocupada casi en su totalidad por Rusia.