Autoridades ucranianas ordenan evacuación de civiles con niños de Kramatorsk y Sloviansk

"Estamos expandiendo la zona de evacuación obligatoria de familias con niños: ahora incluye todas las localidades en las comunidades territoriales de Kramatorsk y Sloviansk", anunció en redes sociales el jefe de la administración militar de Donetsk, Vadim Filashkin.
"La seguridad se está deteriorando constantemente. Los rusos atacan a diario Kramatorsk y Donetsk, golpeando zonas de viviendas, el transporte público y los lugares concurridos. Permanecer allí con niños es un riesgo innecesario", advirtió.
A las familias con menores a cargo las instó a "no ponerlos en peligro" y a "no esperar a que un ataque ruso impacte cerca", sino a marcharse "ahora".
En la operación de evacuación participarán equipos de la policía y de los Servicios de Emergencia del Estado, que apoyarán a las familias en su desplazamiento hacia zonas más seguras del país, indicó el gobernador.
Kramatorsk y Sloviansk, a escasos kilómetros del frente, son los dos últimos grandes centros urbanos con los que cuenta Ucrania en la región oriental de Donetsk, ocupada casi en su totalidad por Rusia.