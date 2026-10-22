Autoridades ucranianas ordenan evacuación de civiles con niños de Kramatorsk y Sloviansk

Autoridades ucranianas ordenan evacuación de civiles con niños de Kramatorsk y Sloviansk

Kiev, 22 oct (EFE).- Las autoridades ucranianas ordenaron este jueves ampliar las zonas de evacuación obligatoria de menores para incluir todos los asentamientos en las zonas de Kramatorsk y Sloviansk, los dos últimos bastiones que controlan en la región oriental de Donetsk.