Congresista demócrata investigada por el Gobierno Trump abandonará su casa por seguridad

"Obviamente, no puedo seguir viviendo allí porque nuestra dirección es pública", explicó en una entrevista con la cadena MS NOW emitida el miércoles por la noche.

La congresista de origen somalí, que aspira a la reelección en los comicios legislativos del 3 de noviembre, afirmó que las amenazas de muerte que recibe hacen inviable seguir en esa casa con sus hijos.

Omar relató que ella y su esposo estaban en la cama cuando, alrededor de las seis de la mañana del pasado 12 de octubre, agentes federales comenzaron a golpear las puertas de su domicilio.

"Uno no se presenta en casa de alguien tan temprano por la mañana a menos que quiera asustarlo, y, ya sabes, obviamente nos asustó a todos", dijo Omar.

El registro supone un nuevo capítulo en el prolongado enfrentamiento entre Omar y Trump, quien desde hace tiempo intenta vincularla con el fraude en programas de ayudas públicas de Minesota en el que están implicadas numerosas personas de origen somalí, algo que ella niega.

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Según The Wall Street Journal, el registro de su casa estaría vinculado con una investigación abierta por el Gobierno de Trump sobre posibles irregularidades en la obtención de su ciudadanía estadounidense que, en última instancia, busca deportarla.

Aunque Trump aseguró que no tuvo "nada que ver" con el registro, Omar considera que la actuación forma parte de una campaña de intimidación del Gobierno federal ante la proximidad de las elecciones legislativas.

El presidente declaró esta semana que la congresista es "una persona muy deshonesta" y sostuvo que podría ser deportada o ir a la cárcel.