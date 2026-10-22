Correístas protestan en Ecuador para exigir la liberación de la excandidata Luisa González

En la capital, Quito, una veintena de seguidores del correísmo realizaron una concentración frente a la Unidad de Flagrancia, mientras que en Guayaquil varias decenas hicieron lo mismo ante el Cuartel Modelo, donde fue llevada González, luego de su arresto en su domicilio de Canuto, localidad rural de la costera provincia de Manabí.

"Luisa, amiga, aquí estamos contigo", "dictadura no, democracia sí", "no está sola" o "la tienen secuestrada" fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes.

Otros portaron pancartas con mensajes como "Todo menos dictadura. Contigo Luisa, Ecuador vence", con el objetivo de manifestar su apoyo a González, que perdió frente a Daniel Noboa las dos últimas elecciones en 2023 y 2025.

La Fiscalía imputa a González la presunta comisión de un delito de lavado de dinero, y desde marzo ya estaba investigada junto a la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), por haber supuestamente recibido dinero en efectivo traído de Venezuela para la campaña electoral de 2023.

Ese caso se bautizó como 'Caja Chica' y ahora se le ha abierto uno nuevo llamado 'Laberinto', más ligado a la supuesta financiación de la campaña con dinero de una empresa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que cumple en prisión dos condenas, en otro caso donde el correísmo denuncia una persecución contra sus líderes.

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La concentración -que tuvo una escasa afluencia en Quito- se produjo después de que Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana (RC), el partido de Correa, convocara esta mañana a la militancia a movilizarse en rechazo a la detención de su excandidata.

Tras conocerse la noticia, la directora de la División de las Américas del Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés), Juanita Goebertus, expresó su "preocupación" por el arresto de González, producido "en medio de un proceso electoral marcado por el cambio de fecha de los comicios y la cancelación y suspensión de partidos políticos".

"Las autoridades deben darle todas las garantías de defensa y debido proceso", señaló Goebertus en un mensaje publicado en la red social X.