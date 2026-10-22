EEUU acusa a líder del Cartel Jalisco capturado en México de narcotráfico y porte de armas

El pasado 6 de octubre, Fuerzas de Seguridad mexicanas dieron cuenta de la detención, un día antes, del sujeto quien era considerado cercano a al fallecido líder narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

Además, apuntaron que era líder regional del CJNG con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, y quedó detenido en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara.

En un comunicado emitido este jueves, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó de la acusación difundida por el Departamento de Justicia estadounidense y explicó que "de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas".

Recordó que Cazarín Molina fue capturado el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, mediante una operación conjunta entre agentes de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, con la colaboración de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La SSPC señaló que las investigaciones en México también vinculan a 'El Tanque' con delitos como homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos y lavado de dinero.

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También está relacionado con delitos como lavado de dinero, tráfico de drogas y armas y robo de vehículos y mercancías.

Además, el Gobierno mexicano lo vincula con el ataque del 1 de mayo de 2015 contra un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana durante la Operación Jalisco, que provocó la muerte de ocho militares y una agente federal.

La aeronave padeció un ataque cuando participaba en el operativo federal desplegado contra el crimen organizado en Jalisco. El ataque se convirtió en uno de los episodios más graves protagonizados por el narcotráfico contra las Fuerzas Armadas mexicanas.

Cazarín Molina había quedado sancionado en septiembre de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo identificó como un miembro de alto rango del CJNG que reportaba directamente a 'El Mencho' y pertenecía a su círculo cercano.

El Departamento del Tesoro estadounidense lo señaló entonces como responsable de una red de robo de combustible que presuntamente generaba decenas de millones de dólares anuales mediante tomas clandestinas en ductos de la petrolera estatal Pemex.