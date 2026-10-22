El DAX baja un 1,07 % arrastrado por las tecnológicas y el alza del precio del petróleo

El DAX 40 descendía al cierre un 1,07 % hasta los 25.371,75 puntos, por debajo de los 25.645,04 puntos registrados la víspera, al tiempo que el MDAX de las medianas empresas experimentó una caída aún mayor, del 1,84 % hasta los 30.085,87 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX bajó apenas 0,18 %, hasta los 4.060,43 puntos.

El parqué de Fráncfort siguió este jueves la estela de Wall Street, que abrió en rojo lastrada por las caídas de tecnológicas como Meta, que perdía un 6,7 % en medio de nuevas dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA), mientras que los títulos de fabricantes de chips como AMD, Micron y Nvidia caían un 5,12 %, un 2,16 % y un 1,72 %, respectivamente.

Los buenos datos de la tecnológica alemana SAP, que gracias a sus buenos resultados trimestrales alcanzó su mejor cotización desde enero, pues subió un 3,16 % hasta los 215,25 euros por título, no consiguieron que el DAX remontara.

Los valores del precio del petróleo, con un barril de brent que llegó a superar los 112 dólares, alcanzando máximos que no se veían desde mayo, tras una subida de un 2,95 %, y del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que ganó un 2,54 %, hasta 99,61 dólares el barril, lastraron también al euro, algo que también se notó en el parqué Fráncfort.

El repunte del precio de petróleo se produce en un contexto en el que el diario estadounidense The New York Times, que citó a funcionarios estadounidenses, ha informado de que los ejércitos de Estados Unidos e Israel han elaborado planes específicos para llevar a cabo nuevos ataques contra Irán después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

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En este contexto, las firmas ganadoras del día fueron, junto a SAP, la compañía de biotecnología Qiagen N.V, que experimentó una subida del 4,54 % hasta los 44,77 euros por acción, y Deutsche Börse, firma que organiza el intercambio de valores y acciones en Fráncfort, y cuyas acciones ganaron un 3,08 % hasta los 317,50 euros por acción.

Las empresas perdedoras de la jornada fueron la energética Siemens Energy, que se dejó un 7,45 % hasta los 123,68 euros por título, la fabricante de conductores Infineon Technologies, que cayó un 5,39 % hasta los 50,23 euros por acción y la constructora Hochtief, que vio sus participaciones caer un 4,92 % hasta los 355,60 euros.