El Ejército de Nicaragua incauta 499 paquetes de cocaína y detiene a un sospechoso

La sustancia ilícita fue decomisada a 27,78 kilómetros de la comunidad de Masachapa, en el municipio de San Rafael del Sur (departamento de Managua), una zona de costas y esteros en el Pacífico, noroeste del país. Según el informe militar, los sospechosos viajaban en una embarcación de sur a norte y realizaron maniobras evasivas tras detectar la presencia de las tropas.

El segundo batallón de tropas navales de la Fuerza Naval, en coordinación con la Policía Nacional, persiguió a la embarcación, de nombre 'Nazareth', realizó disparos de advertencia y logró capturar a Segundo Ubencio Canales, de 59 años, mientras que los otros dos ocupantes se lanzaron al agua y abandonaron la lancha, en cuyo interior se hallaron los 499 paquetes rectangulares de cocaína.

Las autoridades, que no informaron del peso total de la droga, aseguraron que el detenido, la cocaína, la lancha y los demás medios decomisados fueron entregados a las instancias competentes para la apertura del proceso judicial.

Las autoridades nicaragüenses sostienen que ejecutan una estrategia denominada 'Muro de Contención', cuyo objetivo es evitar la circulación de droga o dinero vinculado al narcotráfico en los núcleos poblacionales. Para ello, afirman mantener estrechos lazos de cooperación con los países de la región, así como con Estados Unidos, México y Rusia.

Nicaragua se encuentra ubicada geográficamente en un corredor de alto tráfico para la droga que se produce en Suramérica y se traslada hacia Norteamérica, donde operan principalmente los carteles mexicanos y residen los principales consumidores.