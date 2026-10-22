El Parlamento de Venezuela juramenta a ciudadanos que evaluarán perfil de futuros jueces

La mayoría de estos representantes de la sociedad son mujeres y abogados, varios postulados por iniciativa propia o por alguna asociación, ONG o gremio y superaron una "rigurosa" evaluación realizada por los once diputados que fueron designados en septiembre pasado para integrar el comité.

Fue un proceso de "evaluación riguroso, científico e integral que concluyó el pasado martes 20 de octubre. Fue una labor exigente, revisamos minuciosamente, evaluando méritos, trayectoria y solvencia ética", dijo el presidente del comité, el chavista Giuseppe Alessandrello, durante la sesión.

"A los 12 ciudadanas y ciudadanas que hoy se incorporan: ustedes no vienen a rellenar un espacio, vienen a asumir una carga asignada junto a nosotros", añadió Alessandrello.

En total, se postularon 127 personas, de las cuales 85 avanzaron "satisfactoriamente" y de ese grupo se seleccionaron a los doce.

Según una investigación hecha por Transparencia Venezuela, dos de estos integrantes tienen vínculos con el chavismo, con lo cual el Comité de Postulaciones Judiciales estará conformado por 10 afines al chavismo, contando a los ocho diputados vinculados con el partido de Gobierno.

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Los otros nueve ciudadanos no tienen vínculos políticos y de una persona no hay información, según Transparencia. Ellos se suman a los tres diputados opositores que también forman parte del comité.

Por su parte, el presidente del Parlamento y jefe negociador del chavismo en el diálogo, Jorge Rodríguez, felicitó a los nuevos integrantes y a los diputados por evaluar sus perfiles.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con la oposición como parte del diálogo y en un intento por garantizar la independencia a la hora de elegir a los nuevos magistrados.

De forma paralela a este comité también funcionará un consejo de siete juristas, cuatro de ellos de confianza de la oposición, como un filtro adicional para que haya independencia y equidad en el máximo tribunal.

La conformación del consejo de juristas es parte de los acuerdos alcanzados en el diálogo entre el chavismo y la oposición de cara a una transición, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado.