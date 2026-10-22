El partido de Le Pen anuncia que habrá 3.000 policías para su mitin del domingo en Orleans

"Estamos satisfechos de ese compromiso del Estado (...). Además de las fuerzas del orden, contaremos con 200 agentes de seguridad privados", señalaron fuentes del RN, que cifró el número de simpatizantes y militantes en el congreso del fin de semana de entre 5.000 y 10.000.

La comunicación de esas cifra se hizo además después de que la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Loiret, del que es capital Orleans (135.000 habitantes), anunciase la prohibición de cualquier manifestaciones del domingo entre las 7.00 y las 22.00 horas (5.00-20.00 GMT).

Para ese día, estaba convocado un desfile contra el racismo, el fascismo y el imperialismo respaldado por unas 50 organizaciones.

Asimismo, está prevista una denominada 'aldea antifascista', con puestos de asociaciones y talleres, en la que se esperaba la presencia de representantes políticos y sindicales, entre ellos el líder socialista Olivier Faure y la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet.

El prefecto del Loiret, Hugues Mouthou, indicó que se espera que lleguen a la ciudad de 20.000 a 30.000 personas de toda Francia, entre ellos "2.000 a 3.000 elementos radicales".

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El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ya anunció un importante despliegue de fuerzas para proteger el congreso del RN, mientras que el presidente Emmanuel Macron señaló esta mañana que los prefectos podrían prohibir concentraciones en todo el país cuando exista riesgo de alteración del orden público.

Según los datos actualizados este jueves por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ya han sido encarceladas 217 personas por su implicación en los actos de violencia relacionados con las protestas del pasado fin de semana en Francia, de las 2.700 detenidas.