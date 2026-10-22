El toque de queda en dos arterias de París, renovado hasta el próximo domingo

"Siguiendo las instrucciones del primer ministro Sébastien Lecornu y del ministro del Interior Laurent Nuñez, el prefecto de policía ha dictado una orden de toque de queda que prohíbe la presencia tanto de mayores como de menores de edad en los perímetros de la plaza de la República y de la zona de Les Halles, cada día entre las 23:00 y las 06:00 horas del día siguiente, del 22 al 25 de octubre", indicó la Prefectura de Policía (PP) en un mensaje en X.

La restricción en esas dos zonas está vigente desde el pasado lunes, aunque esa primera noche fue extensible a centros de poder, como el Elíseo o la Asamblea Nacional.

Otras ciudades francesas como Niza (sur) y Burdeos (suroeste) también tienen activos toques de queda en ciertos barrios, pero solo para los menores de edad no acompañados, que estarán vigentes hasta el próximo 26 octubre.

Estas medidas restrictivas buscan atajar los saqueos y pillajes producidos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la Sanidad y la Educación, y que se ha saldado con al menos 3.000 establecimientos comerciales afectados.

De los algo más de 2.700 arrestados en los disturbios producidos en toda Francia, 217 han pasado a prisión preventiva.