Francia se prepara para nuevo temporal en el noroeste, tras 4 muertos por otro en el sur

El ministro del Interior, Laurent Núñez, explicó este jueves en un mensaje en su cuenta de X que la búsqueda de esa persona, de la que no se tienen noticias, continúa en el municipio de Roquebrune sur Argens, en el departamento de Var, con capital en Tolón.

El vehículo de este desaparecido se encontró accidentado en un paso de desagüe el miércoles por la mañana y los bomberos iniciaron las operaciones para dar con él rápidamente, incluso con ayuda de medios aéreos (dron y helicóptero), pero sin resultados hasta el momento.

En cuanto a los cuatro muertos, dos eran mujeres de 86 y 26 años que se ahogaron en una bodega en Lançon-Provence, en el departamento de Bocas del Ródano con capital en Marsella.

En ese mismo departamento perdió la vida un hombre de 75 años arrastrado por el agua en Istres.

Por último, en el norte de la isla de Córcega otro hombre murió cuando un todoterreno fue igualmente arrastrado por la corriente en Ghisonaccia. Otra persona que iba en ese mismo vehículo consiguió salir a tiempo y salvarse.

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En cuanto al temporal atlántico Austen, llega esta próxima noche a las costas bretonas, con ráfagas que podrían llegar hasta 130-140 kilómetros por hora en zonas costeras del departamento de Finistère.

La borrasca alcanzará, sobre todo el viernes de madrugada, las costas de Normandía y luego en la región de Altos de Francia, según las predicciones de Météo France, que ha puesto una quincena de departamentos en alerta en el noroeste de Francia.

Con carácter preventivo, la compañía ferroviaria estatal SNCF ha decidido suspender todas sus líneas el viernes y hasta el sábado a las 14:00 horas (12:00 GMT). En Bretaña y en los Altos de Francia, se van a paralizar muchos corredores ferroviarios hasta el viernes a las 12:00 (10:00 GMT).