Kast dice que ve "luz al final del túnel" en Chile, pese al desempleo más alto en 5 años

"¿Tenemos una dificultad, una emergencia, en temas laborales? Sí, pero se ve la luz al final del túnel", declaró el mandatario ultraderechista durante el lanzamiento de una plataforma que busca identificar con meses de anticipación los empleos que generarán los proyectos de inversión pública y privada.

La llamada Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (ENADI) busca preparar a los trabajadores facilitando el acceso a capacitación y certificación de competencias a lo largo de todo el país y forma parte de un plan para fomentar el empleo más amplio lanzado por el Gobierno en septiembre.

"La inversión debe traducirse en más y mejores empleos para Chile", agregó Kast, que llegó al poder en marzo pasado con la promesa de reactivar el estancado crecimiento económico a través de ajustes fiscales y reducciones de impuestos.

Siete meses después, sin embargo, los malos indicadores económicos se suceden y el desempleo en el principal productor de cobre del mundo escaló en septiembre hasta el 9,6 %, el mayor nivel en más de cinco años, afectando principalmente a mujeres y jóvenes.

La cifra sitúa a Chile como el país con la mayor tasa de desocupación en Suramérica y uno de los más altos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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"Todo lo que hoy día estamos recibiendo de solicitudes de inversión se va a traducir en empleos formales, más y mejor empleo", insistió Kast, cuya aprobación en las encuestas ha caído por debajo del 30 %.

El plan para combatir el desempleo lanzado en septiembre busca crear 100.000 trabajos y contempla movilizar 1,3 billones de pesos chilenos a corto plazo (unos 1.350 millones de dólares) mediante subsidios, inversiones y obras públicas.