La Bolsa de São Paulo cae un 1,15 % ante la inminencia de las elecciones brasileñas

El Ibovespa, índice de referencia del parqué, terminó la sesión en los 204.120 puntos y ahondó las pérdidas de la víspera, cuando se dejó un 0,86 %.

El mercado sigue de cerca la recta final de la disputa electoral entre el candidato Flávio Bolsonaro y el presidente y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, el favorito del mercado, ganó la primera vuelta presidencial con el 47 % de los votos frente al 45 % alcanzado por Lula, de tendencia progresista, y los últimos sondeos electorales sitúan a ambos candidatos en empate técnico, con una ligera ventaja numérica para el primero.

En la sesión bursátil, la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se mantuvo estable, mientras que el gigante minero Vale se desplomó un 4 %.

La mayores caídas fueron para los títulos de la agencia de viajes CVC (-7,4 %) y los de la siderúrgica CSN (-5,4 %).

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Por otro lado, los papeles que más subieron fueron los de la petrolera PRIO (+1,8 %) y los de la fabricante de autobuses Marcopolo (+1,5 %).

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,22 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,037 reales para la compra y 5,038 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 39.400 millones de reales (unos 7.800 millones de dólares o 6.900 millones de euros), en más de 4,7 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión.