La bolsa española baja el 2,12 % y regresa a niveles de junio al perder los 19.000 puntos

La bolsa española baja el 2,12 % y regresa a niveles de junio al perder los 19.000 puntos

Madrid, 22 oct (EFE).- La bolsa española volvió a los niveles de junio pasado al bajar este jueves un 2,12 % y perder los 19.000 puntos, lastrada por la caída del sector bancario en España y el descenso de Wall Street, mientras el petróleo continúa al alza y sube el 2% al cierre del mercado.