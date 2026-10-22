La bolsa española baja el 2,12 % y regresa a niveles de junio al perder los 19.000 puntos

Su principal indicador, el IBEX 35, perdió 410 puntos, ese 2,12 % que supone la mayor caída diaria en tres semanas, hasta los 18.913,5 puntos, un nivel desconocido desde el pasado 12 de junio. Las ganancias anuales se sitúan en un 9,28 %.
La bolsa española llegó al peor resultado diario al cierre desde el pasado 1 de octubre mientras los bancos caían, de media, un 4,45 % tras presentar resultados Bankinter; Wall Street cedía el 0,25 % y el barril de petróleo brent se encarecía el 2,17 %, hasta 111,18 dólares.
De los grandes valores, destaca la caída de un 4,06 % del Banco Santander, en tanto que la energética Repsol cedió un 3,75 %, el banco BBVA, un 3,73 % y el gigante textil Inditex, un 0,99 %.
Las únicas compañías que subieron fueron Telefónica, con un 1,82 % (mayor alza del IBEX del día), y la energética Iberdrola, que creció el 0,93 %.