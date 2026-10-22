La Eurocámara pide a la UE un calendario para abandonar combustibles fósiles ante la COP31

La resolución, aprobada a mano alzada, llega después de que los veintisiete Estados miembros de la UE adoptaran el 12 de octubre la posición negociadora común que defenderá el bloque comunitario en la COP31, prevista del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía).

En ese mandato, los países reconocieron que "es probable que se supere" el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, pero reclamaron una acción "urgente y ambiciosa" para evitar "cada fracción adicional de grado de calentamiento" y regresar posteriormente a una trayectoria compatible con ese límite.

Por su parte, la Eurocámara instó a la UE a desempeñar un papel protagonista en las negociaciones para establecer un tratado de no proliferación de los combustibles fósiles y reclamó calendarios precisos para eliminar progresivamente tanto las ayudas públicas como la producción de petróleo, gas y carbón.

Los eurodiputados pidieron, además, que la propia Unión "dé ejemplo definiendo su propio calendario y su propia estrategia para abandonar progresivamente los combustibles fósiles en el conjunto de la economía", informó el Parlamento Europeo en un comunicado.

También subrayaron la vulnerabilidad que supone la dependencia de esas fuentes de energía en un contexto de inestabilidad geopolítica y la importancia de la descarbonización para reforzar la autonomía estratégica de la UE.

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La resolución advierte de que Europa es el continente que se calienta más rápidamente y de que la UE no puede permitirse ralentizar su acción climática.

Los parlamentarios agregaron que el bloque comunitario mantiene la trayectoria para reducir sus emisiones un 54 % de aquí a 2030 respecto a los niveles de 1990, siempre que los Estados miembros apliquen los planes existentes, aunque recordaron que las primeras estimaciones de Eurostat apuntan a un aumento del 1 % de las mismas entre 2024 y 2025.

En materia de financiación climática, reclamaron aumentar las contribuciones internacionales, especialmente mediante subvenciones y préstamos en condiciones favorables, y evitar que las ayudas agraven el endeudamiento de los países más vulnerables al calentamiento global.

Los eurodiputados también solicitaron incrementar los recursos destinados a compensar las pérdidas y daños provocados por el cambio climático, cumplir el compromiso de triplicar la financiación para la adaptación de aquí a 2035 y acelerar la aplicación de los mecanismos para una transición justa.

Por su parte, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) celebró que la resolución reconozca el papel de la fauna salvaje en la lucha contra el cambio climático.

"Las ballenas, los elefantes, las aves y otros innumerables animales contribuyen a mantener sanos los ecosistemas y a que almacenen carbono", señaló su directora de Políticas para Europa, Ilaria Di Silvestre, quien pidió integrar la protección de la fauna en las estrategias climáticas.

Una delegación de quince eurodiputados, encabezada por la portuguesa Lídia Pereira, del Partido Popular Europeo (PPE), participará en las negociaciones de la cumbre del clima de la ONU del 16 al 20 de noviembre.