La Unión Africana condena bombardeos en Sudán y en territorio disputado con Sudán del Sur

En un comunicado, el presente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, deploró "el precio intolerable que las poblaciones civiles siguen pagando mediante la pérdida de seres queridos, el desplazamiento, la destrucción de los medios de vida y la interrupción del acceso a alimentos, a atención sanitaria y a servicios esenciales".

Así, instó a todas las partes "a que pongan fin a los ataques que afectan a la población civil y a la infraestructura civil, protejan al personal humanitario y médico y permitan el acceso de ayuda humanitaria de manera segura, rápida y sin trabas, de conformidad con el derecho internacional".

"Reafirmando el respeto por la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán, (Youssouf) insta a todas las partes a abstenerse de realizar acciones que aviven el conflicto, pongan en riesgo la división del país o amenacen a los Estados vecinos", señaló el comunicado.

El alto funcionario reiteró también su apoyo a los "esfuerzos de mediación regionales e internacionales en curso" e instó a "una acción coordinada en favor de un alto el fuego humanitario inmediato y de un proceso político inclusivo, liderado y gestionado por los propios sudaneses".

La Comisión hizo referencia, citando fuentes locales y médicas mencionadas en medios locales, a la muerte de 23 personas el pasado día 16 en Nyala, en el estado sudanés de Darfur del Sur (suroeste); así como de unas 80 el día 18 en Al-Dibab, en Kordofán Occidental (sur); y de tres niños el día 19 en la capital sudanesa, Jartum.

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Por otro lado, se refirió a un ataque con drones atribuido al Ejército sudanés y perpetrado también el día 19 contra un mercado en la región de Abyei, disputada entre Sudán y Sudán del Sur, que causó 135 muertos según los últimos datos confirmados a EFE por las autoridades locales.

Abyei, territorio rico en petróleo, ha permanecido en disputa desde la independencia de Sudán del Sur en 2011 y, según el acuerdo de paz de 2005, en esta región debía celebrarse un referéndum para determinar si pasaba a formar parte de Jartum o Yuba, pero una serie de desacuerdos políticos impidieron su celebración.

La Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA, en inglés) ha mantenido una presencia de mantenimiento de la paz en el territorio desde 2011.

Mientras, los ataques en diferentes estados de Sudán se producen en medio de una intensificación del uso de drones por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la guerra civil que sufre este país desde el 15 de abril de 2023, y que lo ha dividido militarmente de oeste -controlado por los paramilitares- a noreste -en manos del Ejército sudanés-.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, ha obligado a alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares y ha abocado a más de la mitad de la población a la hambruna, según la ONU.