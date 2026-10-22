Los combustibles fósiles causan unas 26.500 muertes al año en Turquía, según un estudio

Turquía depende aún en gran medida de los carburantes fósiles, que representan el 55 % de la generación eléctrica, encabezados por el carbón, con un 35 % del total.

La contaminación resultante con partículas en suspensión menores de 2,5 micrómetros de diámetro tiene altos costes para la salud de la población de Turquía e incluso los países vecinos, señala el estudio elaborado por la Plataforma del derecho al aire limpio (THHP) turca, que agrupa a organizaciones médicas y ambientales, y el Centro de investigaciones de energía y aire limpio (CREA).

Los daños sanitarios y sociales causados por contaminación procedente de los carburantes fósiles, entre muertes prematuras y ausencias laborales, cuestan al país unos 55.000 millones de dólares al año, equivalente al 4,1 % del PIB de 2024, una cifra superior al doble del presupuesta del Ministerio de Sanidad.

En concreto se pueden atribuir 26.500 muertes anuales a esta causa, así como 8.000 nacimientos prematuros, de acuerdo con estos datos.

Pero la contaminación aérea afecta también a los países vecinos, causando miles de muertos en Siria y Egipto y cientos de fallecimientos en Irak, Israel y Grecia, calcula el estudio.

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Aunque el país está invirtiendo intensamente en el desarrollo de la energía eólica y la solar, aún no tiene un plan concreto para ir abandonando el carbón, indica la THHP, que urge al Gobierno turco a adoptar un calendario vinculante.

Otro paso fundamental será establecer por ley un límite máximo de contaminación permitida, norma de la que Turquía carece por ahora, subrayó una dirigente de la THHP, Çigdem Çaglayan, durante la rueda de prensa de la presentación del informe en Estambul.

El objetivo de elevar hasta el año 2035 la cuota de la electricidad en el total de la energía consumido hasta el 35 % es posible, cree la THHP, pero necesita un claro compromiso político.