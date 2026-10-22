México invertirá 763 millones de dólares en 20 parques industriales

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria precisó que los nuevos complejos abarcan unos 4,6 millones de metros cuadrados y se localizan en regiones como la frontera norte, el Bajío y el centro del país, incluida la zona vinculada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Es una muy buena noticia”, acotó Sheinbaum.

La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, explicó que los desarrollos están distribuidos en 17 municipios y forman parte del Plan México, la estrategia gubernamental para impulsar la inversión y la producción nacional.

"En febrero se hizo la primera entrega de este compromiso por 20 parques y el día de hoy estaremos aquí de la mano de la AMPIP anunciando 20 parques nuevos que nos estaría ya llevando a un total de 40 parques", señaló Escobedo.

Por su parte, David O’Donell, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), aseguró que los 20 complejos anunciados ya están en operación y contribuyen a ampliar la infraestructura industrial del país.

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"Estos parques ya están operando, fortaleciendo las cadenas de suministro, impulsando la inversión y generando oportunidades de crecimiento", afirmó.

O’Donell señaló que los parques industriales mexicanos albergan empresas de sectores como autopartes, electrónica, dispositivos médicos, industria aeroespacial y maquinaria, vinculados con las cadenas productivas de América del Norte.

Destacó, además, que México compite por atraer capital en un escenario internacional en el que las empresas buscan cadenas de suministro más cercanas y resistentes a interrupciones, aprovechando la ubicación geográfica del país y su integración manufacturera con Estados Unidos y Canadá.

"Nosotros competimos cada día por capital, competimos cada día para traer las empresas aquí", afirmó el dirigente empresarial.

La AMPIP agrupa a 143 asociados en 28 estados mexicanos y cuenta con 493 parques industriales, donde operan unas 4.000 empresas que emplean a 3,8 millones de personas, según las cifras presentadas por su presidente.

O’Donell indicó además que los asociados de la organización prevén invertir unos 4.600 millones de dólares durante este año en infraestructura industrial.

El anuncio ocurre mientras México busca fortalecer su posición en las cadenas productivas de América del Norte, en un contexto de incertidumbre comercial y de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).