Prohíbidas la manifestaciones en Orleans el día en que Le Pen lanzará su campaña al Elíseo

La prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Loiret anunció este jueves en sus redes sociales que la prohibición de las movilizaciones del domingo estará vigente entre las 7.00 y las 22.00 horas (5.00-20.00 GMT).

Para el domingo a las 10:30 horas estaba convocada una manifestación contra el racismo, el fascismo y el imperialismo respaldada por unas 50 organizaciones.

Asimismo, está prevista una denominada 'aldea antifascista', con puestos de asociaciones y talleres, en la que se esperaba la presencia de representantes políticos y sindicales, entre ellos el líder socialista Olivier Faure y la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet.

El prefecto del departamento, Hugues Mouthou, indicó que se espera que lleguen a la ciudad de 20.000 a 30.000 personas de toda Francia, entre ellos "2.000 a 3.000 elementos radicales".

La prohibición de manifestaciones se anuncia en vísperas de un fin de semana de elevada tensión en Orleans, ciudad de unos 116.000 habitantes donde la Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés) celebrará su congreso. Además el sábado coincide con una nueva movilización social contra el encarecimiento de la vida.

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El alcalde de Orleans, Serge Grouard, anunció este jueves un dispositivo preventivo excepcional para evitar disturbios durante el fin de semana. "Mi objetivo es proteger Orleans. Aquí no habrá caos, no debe haberlo", declaró el regidor, al expresar su preocupación por enfrentamientos la tarde del sábado, la noche y el domingo.

Y es que Orleans también se prepara para una nueva movilización de los 'chalecos amarillos' el sábado, tras las protestas del 17 de octubre contra el encarecimiento del coste de la vida, que estuvieron acompañadas de actos violentos, daños a edificios públicos y saqueos de comercios en varias ciudades francesas.

Las medidas municipales incluyen la suspensión de todas las líneas de tranvía durante el sábado, la retirada de las bicicletas de alquiler del centro, el cierre de museos y la cancelación de espectáculos. También se prohibirá estacionar en superficie en el centro de la ciudad desde la medianoche del viernes.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció un importante despliegue de fuerzas para proteger el congreso, mientras que el presidente Emmanuel Macron señaló hoy que los prefectos podrían prohibir concentraciones en todo el país cuando exista riesgo de alteración del orden público.

Según las cifras actualizadas este jueves por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ya han sido encarceladas 217 personas por su implicación en los actos de violencia relacionados con las protestas del pasado fin de semana en Francia, de las 2.700 detenidas.