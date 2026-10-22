Trump asegura que están "pasando muchas cosas" en las negociaciones sobre Ucrania

"Veremos cómo resulta. Han estado ocurriendo muchas cosas", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado por unas declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien aseguró que el líder ruso, Vladímir Putin, no quiere la paz.

Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, mantuvo esta semana una nueva ronda de contactos para poner fin al conflicto, una de las principales promesas de campaña de Trump que sigue sin cumplirse.

El martes, Witkoff se reunió en Oslo con Zelenski y dirigentes europeos y después viajó a Rusia para entrevistarse con Putin en San Petersburgo, donde también se anunció la liberación de un profesor estadounidense detenido en ese país.

El miércoles, Zelenski se mostró dispuesto a "congelar" las actuales líneas del frente, lo que dejaría parte del territorio ucraniano bajo control de Moscú, mientras que Putin abrió este jueves la puerta a "llegar a un acuerdo" con Ucrania.

Esta nueva ronda de contactos se produce después de que Trump aliviara las sanciones a Rusia para permitir la exportación de diésel ruso y mientras prepara una posible cumbre con Putin y el presidente chino, Xi Jinping, para abordar la guerra en Ucrania sin la presencia de Zelenski.