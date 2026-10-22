Turquía y Canadá acuerdan intensificar su cooperación en industria militar

"Turquía tiene las segundas fuerzas armadas más grandes de la OTAN y también una de las industrias de defensa más innovadoras y en más rápido desarrollo", dijo Carney en una comparecencia ante la prensa junto con su anfitrión.

"Esta nueva colaboración que se inicia hoy con una cooperación en la industria de defensa llevará a empresas canadienses y turcas a trabajar juntas, creará empleo, incrementará las oportunidades de exportación, mejorará la seguridad de nuestros ciudadanos y abrirá camino a una alianza más fuerte en la OTAN", añadió el primer ministro canadiense.

Apuntó que la economía turca está en rápido crecimiento, por lo que el país necesita proveedores fiables de energía.

"Podemos hacer muchas cosas juntas. Hay muchos campos, desde el gas licuado a la tecnología nuclear, desde la energía limpia a los minerales críticos, uno de los focos de la economía del futuro", enfatizó Carney.

Durante la intervención, transmitida en directo por la cadena turca NTV, alabó asimismo "el muy importante papel de mediador de Turquía en algunos de los conflictos más complicados del mundo".

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Por su parte, Erdogan subrayó también la "cooperación estratégica" planteada con Canadá en el sector de la industria militar, que se suma a proyectos de cooperación en otros ámbitos, como el comercio, la energía o el turismo.

"Hemos decidido abrir antes de que termine el año una negociación para un acuerdo de libre comercio. Queremos subir el actual volumen de comercio bilateral de 3.000 millones de dólares en una primera fase a los 5.000 millones y más tarde hasta los 10.000 millones", dijo el presidente turco.

Un primer paso será duplicar la frecuencia de vuelos directos entre Canadá y Turquía, agregó Erdogan.