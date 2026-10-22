Un empresario será embajador de Colombia en Caracas tras recibir beneplácito de Venezuela

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela otorgó beneplácito para la designación del señor Jorge Alberto Jaller Jaramillo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en ese país", señaló el Gobierno en un decreto que oficializa su nombramiento.

Jaller llega a la diplomacia tras una carrera de más de dos décadas en el sector privado, principalmente en el Grupo Éxito, donde desde 2022 ocupó la vicepresidencia de Retail y estuvo al frente de las operaciones de las marcas Éxito y Carulla.

Durante la campaña presidencial, el empresario y abogado hizo parte del equipo de asesores de De la Espriella, aportando su experiencia a la construcción de la propuesta de Gobierno.

En septiembre pasado, Jaller aseguró que Colombia tiene una oportunidad para potenciar las exportaciones de productos de departamentos colombianos como Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Risaralda hacia Venezuela.

La embajada en Venezuela es una de las representaciones más relevantes de la política exterior colombiana por la compleja agenda bilateral con Caracas, que incluye asuntos migratorios, fronterizos, comerciales y de seguridad.

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Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía.

Por otra parte, el Gobierno de Panamá también dio su beneplácito para que Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell, un administrador de negocios y gestión de la Universidad Internacional de Florida (EE.UU.), para que sea el embajador de Colombia en ese país.

Jaramillo no tiene experiencia en la diplomacia y es reconocido por ser parte de la junta directiva de la Alianza Fiduciaria entre 2010 y 2015, así como por trabajar en el sector turístico de la región Caribe de Colombia.