Un total de 285 migrantes procedentes de África llegaron a la isla española El Hierro

En las tres embarcaciones viajaban 235 hombres, 25 mujeres y 25 menores de edad que habían zarpado de Senegal, Gambia y Mauritania.

La última embarcación entró en el puerto a las 15:20 hora local (14:20 GMT) acompañada por una embarcación de Salvamento con 33 varones senegaleses a bordo, de los que 14 eran menores.

Los ocupantes relataron que habían salido cuatro días antes desde Nuadibú, en el norte de Mauritania.

Poco antes, había llegado el cayuco con más personas a bordo, un total de 190, acompañado por otra embarcación de Salvamento Marítimo tras siete días de navegación desde Tanji, en Gambia.

En esa embarcación precaria viajaban 160 hombres, 22 mujeres y ocho menores procedentes de Costa de Marfil, Nigeria, Senegal, Gambia y Guinea Conakri.

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Dos personas precisaron asistencia sanitaria en el único hospital público que hay en la isla, que tiene poco más de 12.000 habitantes.

La primera llegada de la jornada se produjo hacia la 1:30 hora local (00:30 GMT), cuando un cayuco con 62 ocupantes, entre ellos tres mujeres y tres menores, entró por sus propios medios en La Restinga.

Los migrantes explicaron que procedían de Senegal, Mali, Gambia y Guinea Conakri y que habían partido siete días antes desde Saint Louis, en Senegal.

Todos se encontraban en buen estado de salud, según los servicios de emergencia.

Entre el 16 de agosto y el 15 de octubre de 2026 llegaron al archipiélago Canario, donde se encuentra El Hierro, 4.162 migrantes a bordo de embarcaciones precarias según los datos quincenales del ministerio del Interior español, frente a los 1.608 que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado, un aumento del 159 %.

No obstante, el fuerte descenso acumulado durante el primer semestre hace que el balance global de las llegadas a Canarias desde el 1 de enero siga siendo de disminución: 8.970 personas frente a 13.491 del año pasado.