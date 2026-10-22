Zelenski firma acuerdos con Finlandia valorados en 300 millones de euros en visita de Orpo

"Se han firmado siete documentos, y el importe total de los acuerdos de hoy asciende a 300 millones de euros", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, donde añadió que el norteño país europeo también ofreció un nuevo paquete de ayuda a Ucrania.

"Hemos acordado que aprovecharemos en mayor medida las capacidades satelitales de Finlandia. Esto es importante para nuestra defensa y para la resiliencia de Ucrania. Así lo hemos acordado con Nokia e ICEYE", señaló el jefe de Estado ucraniano, que hizo alusión específicamente a esas dos firmas finlandesas.

"Gracias por vuestra disposición a apoyar nuestros sectores logístico y energético; estos son objetivos clave para Rusia en estos momentos", abundó Zelenski sobre el apoyo ofrecido por Orpo.

Zelenski acompañó su mensaje en Telegram con un breve vídeo de la vista de Orpo y la delegación que le acompañó a la capital del país invadido por Rusia.

El primer ministro de Finlandia visitó este jueves Kiev, una jornada en la que tuvo que ser trasladado de urgencia a un refugio antiaéreo cuando visitaba una escuela en la capital ucraniana debido a una alerta de ataque con misiles balísticos, informó la agencia finlandesa STT.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Orpo había viajado a Kiev por la mañana para mostrar "el firme apoyo de Finlandia a Ucrania, mientras continúa la guerra de agresión y el país se prepara para el invierno", de acuerdo a un comunicado del Gobierno finlandés.

Durante la visita, Orpo se reunió con varios miembros de la cúpula política ucraniana y expresó su apoyo a las reformas que debe realizar el país para avanzar en su camino de adhesión a la Unión Europea (UE).

Según el Gobierno finlandés, el país nórdico ha donado a Ucrania cerca de 5.000 millones de euros desde el inicio de la guerra, de los que 3.600 millones corresponden a material de defensa.