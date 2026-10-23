Al menos un muerto, 163 heridos y casi 1.000 vuelos cancelados en Taiwán por tifón Champi

Taipéi, 23 oct (EFE).- Al menos una persona falleció y otras 163 resultaron heridas en Taiwán por el tifón Champi, una tormenta que, si bien ha perdido intensidad en las últimas horas, ha obligado a cancelar cerca de un millar de vuelos y ha paralizado las clases, la actividad laboral y los mercados financieros de la isla.

Según el último balance del Centro Central de Operaciones de Emergencia (CEOC), replicado por el periódico local Liberty Times, el fallecido es un hombre que fue arrastrado el jueves por las olas en la isla de Xiaoliuqiu, en el condado sureño de Pingtung, mientras que la mayoría de los heridos sufrieron caídas en moto o accidentes de tráfico.

El organismo también ha registrado 1.726 incidentes de diferente consideración en el territorio insular, en gran parte relacionados con servicios básicos, infraestructuras o caída de árboles.

El Centro Central de Respuesta a Desastres de Taiwán informó de que hasta las 14.00 hora local (06.00 GMT) se había evacuado a 2.639 personas, la mayoría (934) pertenecientes a la ciudad norteña de Nuevo Taipéi.

La eléctrica estatal Taipower, por su parte, indicó que más de 100.000 hogares se habían quedado sin suministro eléctrico en algún momento de la tormenta, aunque más del 75 % habían recuperado el servicio al final de la tarde, de acuerdo a cifras recopiladas por la agencia de noticias CNA.

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A las 19:15 hora local (11:15 GMT), el tifón se encontraba a unos 130 kilómetros al este del condado oriental de Yilan y avanzaba en dirección norte-noreste con vientos máximos sostenidos de unos 155 kilómetros por hora (km/h) cerca de su centro y rachas de hasta 190 km/h, según la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

El organismo mantiene la alerta marítima y terrestre por tifón para todo el territorio insular, con la única excepción del archipiélago periférico de Kinmen, y también advierte de posibles "lluvias torrenciales extremas" -el nivel máximo de su escala- en las zonas montañosas de Yilan.

La Administración de Aeronáutica Civil, por su parte, confirmó que se habían cancelado un total de 262 vuelos domésticos y otros 715 internacionales y a través del Estrecho, según cifras recogidas por CNA.

Asimismo, se han suspendido cerca de un centenar de trayectos en ferry en diez rutas y, aunque el tren de alta velocidad opera con normalidad, el ferrocarril convencional ha cancelado todos sus trenes con reserva de asiento.

Según la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom Earth, el centro de Champi rozará el extremo nororiental de Taiwán entre la noche del viernes y la madrugada del sábado con vientos de entre 140 y 155 km/h, y después pondrá rumbo a Japón, adonde llegará el lunes convertido en un ciclón extratropical.

Los tifones son habituales en esta región durante los meses de verano y otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños considerables e interrumpen el transporte y la actividad económica.

Champi, en concreto, se convirtió a principios de esta semana en una de las tormentas más potentes registradas en el planeta en lo que va de año, con vientos sostenidos que, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) de Estados Unidos, rondaron los 300 km/h a su paso por el mar de Filipinas.