American Express recortará un 5 % de plantilla para ganar eficiencia y automatizar con IA

La empresa reportó hoy en un comunicado que obtuvo un beneficio neto de 3.712 millones de dólares en el tercer trimestre, un 28 % más, e ingresó 20.062 millones, un 9 % más.

En los nueve primeros meses del año, American Express obtuvo un beneficio neto de 9.794 millones de dólares, un 17 % más que en el mismo periodo de 2025.

Durante la presentación de resultados, su consejero delegado, Stephen Squeri, explicó que la compañía asumirá un cargo de reestructuración de 336 millones de dólares para reducir un 5 % su plantilla global y "ganar eficiencia, agilizar la organización y acelerar la innovación".

A finales de 2025, American Express contaba con 77.000 empleados. El recorte afecta a alrededor de 3.500 personas, recoge Bloomberg.

Squeri defendió la necesidad de mantener controles sobre el uso de la IA y aseguró que la empresa no permitirá que agentes de IA accedan sin autorización a sus sistemas, sino únicamente a través de canales aprobados, para proteger a clientes, según la transcripción de la conferencia con analistas de la empresa.

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Por su parte, el director financiero, Christophe Le Caillec, señaló hoy a la cadena CNBC que la empresa busca simplificar su estructura antes de automatizar procesos para "aprovechar las posibilidades de la IA en los próximos trimestres y años".

Para ello, pretende "reducir los niveles jerárquicos y ampliar los tramos de control", es decir, el número de empleados que dependen de cada responsable.