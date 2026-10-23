Austen causa en Europa un muerto, varios heridos, cortes de luz y la caída del West Pier

Nombrada por los servicios meteorológicos británicos, es la primera borrasca de la temporada que afecta a esta zona de Europa.

Una persona murió este viernes en Normandía por el paso de la borrasca Austen por el noroeste de Francia, con vientos que llegaron a los 160 kilómetros por hora en las costas de Bretaña.

La Prefectura del departamento de la Mancha indicó en su cuenta de X que el fallecimiento de esa persona se produjo por un ataque cardíaco cuando estaba serrando un tronco.

Además, otras dos personas tuvieron que ser atendidas por urgencia vital, una por un accidente al colisionar con un árbol cuando circulaba por la autopista A84.

En Bruselas, varias personas resultaron heridas a causa de Austen, cuyas fuertes rachas de viento provocaron la caída de árboles y la suspensión de varias líneas de transporte público y ferroviarias en Bélgica.

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Los bomberos de Bruselas informaron de que realizaron más de 50 intervenciones relacionadas con objetos arrastrados o arrancados por el viento, así como por la caída de árboles, que en el centro de la capital belga causaron cuatro heridos.

El Real Instituto Meteorológico de Bélgica (RMI) elevó este viernes la alerta a naranja, lo que trajo consigo también interrupciones en el transporte público en seis líneas de tranvía tras el derribo de líneas eléctricas por la caída de árboles.

Aún con una decena de departamentos en alerta naranja por el viento, Francia es uno de los países más afectados por la borrasca, que dejó alrededor de 288.600 hogares del noroeste sin electricidad.

Los cortes de luz se produjeron, principalmente, en Bretaña (148.500), País del Loira (88.800) y Normandía (49.600).

En la costa del noroeste del país se registraron esta tarde vientos de hasta 135 kilómetros por hora, que ocasionaron cancelaciones y retrasos de vuelos, así como problemas en el tráfico ferroviario y rodado.

El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, dijo en su cuenta de X que se prevén anulaciones y retrasos en los dos aeropuertos de la capital hasta el final del día, donde se esperan vientos con picos de hasta 100 kilómetros por hora.

Además, la compañía ferroviaria SNCF suspendió la circulación de los trenes en la totalidad de las líneas de Normandía, así como en parte de las regiones de Bretaña y Altos de Francia.

También se cerraron a la circulación rodada varios puentes en pasos estratégicos como el de Normandía (desembocadura del Sena), el de Cheviré (oeste de Nantes) y el de Saint Nazaire.

En el Reino Unido, la borrasca Austen se llevó este viernes por delante parte del West Pier, el embarcadero oeste de Brighton y una de las construcciones más icónicas de esta ciudad de la costa sur inglesa.

Las imágenes emitidas por la BBC muestran cómo las olas golpean el embarcadero hasta que una parte de la estructura de hierro sucumbe y cae derribada por el ímpetu del agua.

Al igual que en Francia, la tormenta provocó problemas de suministro eléctrico y cerca de 7.000 hogares de los condados de Cornualles y Devon, en el suroeste de Inglaterra, se quedaron sin luz.

Además, se produjeron cortes en carreteras y los vuelos del principal aeropuerto de la zona fueron cancelados.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, instó este viernes a acumular reservas de agua embotellada y comida enlatada ante emergencias como la que puede representar Austen.

Burnham también advirtió de que Austen no será la última borrasca que pase por Reino Unido. De hecho, las islas británicas esperan este fin de semana a Boelo, una tormenta con fuertes vientos que afectará principalmente al norte de Inglaterra y Escocia.

De forma preventiva, la compañía Network Rail Scotland anunció varios cierres de líneas de ferrocarril a partir de la noche de mañana sábado, mientras que otras seguirán funcionando a velocidad reducida.