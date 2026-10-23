Austria expulsa a cuatro diplomáticos rusos acusados de espionaje

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores austríaco explica que tres diplomáticos de la Embajada de Rusia en Viena han sido declarados "personas non gratas", según el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por realizar "actividades incompatibles con su estatus diplomático".

Lo mismo se ha hecho con un cuarto diplomático ruso acreditado ante la misión permanente de su país ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), con sede en Viena.

Este representante ruso estaba encargado de asuntos de seguridad militar y control de armamentos en su misión, precisó el Ministerio austríaco en su nota.

Los cuatro representantes rusos "han sido instados a abandonar el territorio austríaco", señaló el Ministerio, dirigido por la liberal Beate Meinl-Reisinger.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Austria ha expulsado a dieciocho diplomáticos rusos, incluidos los cuatro anunciados hoy.

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Rusia tiene tres misiones diplomáticas en Viena —una bilateral, otra ante la OSCE y una tercera ante Naciones Unidas—, con más de 200 diplomáticos acreditados, según la televisión pública ORF.

Austria es un país neutral y miembro de la Unión Europea (UE), que apoya a Ucrania en su defensa frente a la agresión rusa.

Para ello, Austria proporciona a Ucrania ayuda humanitaria y civil, pero no militar, además de contribuir a la financiación del país agredido y acoger a decenas de miles de refugiados ucranianos, que en su mayoría viven en Viena.

La capital austríaca, que alberga numerosos organismos internacionales, es desde hace décadas un importante centro de espionaje.