Berlín critica el "chantaje" de Irán y los hutíes antes de viajar a reunión de Estambul

"No vamos a tolerar que Irán y las milicias hutíes chantajeen al comercio mundial y sigan estrangulando el suministro mundial de energía y fertilizantes", dijo Wadephul en un comunicado.

"Los ataques arbitrarios contra la libre navegación y los países vecinos deben cesar", abundó el jefe de la diplomacia germana, que también aludió a las implicaciones en los mercados internacionales de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania.

Frente al conflicto en el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán, los ataques de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudí y la libre navegación marítima, y las consecuencias de los ataques rusos a los suministros de cereales en el mar Negro, Wadephul defendió la importancia de la diplomacia.

"Sólo podremos hacer frente a estos enormes retos si unimos fuerzas más allá de los marcos establecidos. Por eso, por iniciativa de Alemania y Turquía, me reúno en Estambul con nuestros socios de Francia, el Reino Unido, Italia, así como de Egipto, Pakistán, Arabia Saudí y Turquía", subrayó.

"Todos notamos las repercusiones de los ataques a las rutas marítimas, ya sea en la gasolinera o en el supermercado", abundó el ministro alemán, antes de alertar de que, "en otros lugares, se corre el riesgo de que se produzcan hambrunas si los fertilizantes no llegan a tiempo a los lugares donde son fundamentales para el abastecimiento básico".

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Los ministros de Asuntos Exteriores turco, egipcio, paquistaní y saudí se reúnen este viernes en Estambul con sus homólogos de Reino Unido, Alemania y Francia, y de Italia, para abordar las crisis regionales y las oportunidades de cooperación en materia de seguridad.