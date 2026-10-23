Bombardier invertirá 270 millones de dólares en EE.UU. tras el cambio de opinión de Trump

Bombardier señaló en un comunicado que la inversión se destinará a ampliar su infraestructura en Estados Unidos, donde actualmente busca cubrir 500 puestos de trabajo y prevé crear otros 300 empleos mediante nuevos proyectos en Kansas, Texas, Indiana y Connecticut.

Texas concentrará 150 de los 300 nuevos puestos, mientras que la compañía ampliará sus instalaciones de servicio en Dallas y Connecticut y abrirá en noviembre un nuevo centro de servicio en Fort Wayne.

El anuncio se produce después de que Trump modificara el lunes su postura sobre Bombardier durante un mitin electoral en Park City, en Kansas, cerca de donde la compañía canadiense tiene su sede estadounidense y emplea a unos 1.500 trabajadores.

Trump reconoció ante sus seguidores que hasta entonces había considerado a Bombardier esencialmente una empresa canadiense y que desconocía su presencia en Kansas.

"Siempre la había visto como una empresa canadiense (...) Pero ahora descubro que tiene presencia aquí, y no vamos a perjudicarla si está en Kansas", dijo Trump, quien añadió: "Así que cuidaremos de esa gente, ¿de acuerdo?, y de los empleos".

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El presidente también atribuyó el cambio a una llamada del senador republicano por Kansas Roger Marshall y aseguró que ayudaría a la compañía a "poner las cosas en orden".

Las palabras supusieron un giro con respecto a septiembre, cuando Trump amenazó con impedir la venta de aviones de Bombardier en Estados Unidos y afirmó que, si la empresa quería acceder al mercado estadounidense, debía fabricarlos en el país.

En enero también había amenazado con retirar la certificación de los aviones canadienses en medio de una disputa por la homologación en Canadá de aparatos de Gulfstream, principal rival estadounidense de Bombardier.

El presidente y consejero delegado de Bombardier, Éric Martel, afirmó que las "conversaciones constructivas" con la Administración estadounidense ofrecen "un camino prometedor" para sus trabajadores y un entorno favorable para seguir aumentando las inversiones de la empresa en Estados Unidos.

Bombardier indicó que sus actividades en Estados Unidos sustentaron en 2025 unos 27.200 puestos de trabajo directos e indirectos y generaron 2.800 millones de dólares en compras a proveedores. Con los actuales planes de expansión, calcula que esa cifra superará los 33.000 empleos.