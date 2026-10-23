Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y República Dominicana ganan Premios Verdes

Entre los diez ganadores figura BIO CO - Colombia, que desarrolla un modelo de agricultura regenerativa con 39 especies, entre ellas sacha inchi y otros superalimentos colombianos.

Por Perú ganaron AQUARESTAURA, con un proyecto que recupera sistemas ancestrales andinos para mejorar la disponibilidad de agua en Lima, así como The Extraordinary Story of Machu Picchu, que integra gestión de residuos, movilidad eléctrica, restauración ecológica y medición de emisiones para desarrollar un modelo turístico sostenible.

También Financiamiento Verde para microfinanzas, impulsado por Financiera Confianza, que facilita créditos para pequeños productores rurales que implementan agricultura sostenible, tecnologías de riego y energías renovables.

Por Brasil fueron galardonados Replantando Vida, que vincula la restauración de la Mata Atlántica con la reintegración social de personas privadas de libertad en Río de Janeiro, y Biovalor, que transforma residuos de la industria cervecera en alimento para vacas lecheras mediante procesos biotecnológicos.

SOS Biotech, de República Dominicana, venció con un plan que convierte el sargazo recolectado en el Caribe en bioestimulantes y otros insumos para la agricultura.

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Por Ecuador se premió a Salvemos Loma Delgada, que trabaja por la conservación de la vizcacha ecuatoriana, especie en peligro crítico dentro del país, y a la Fundación Kara Solar, que desarrolla embarcaciones eléctricas solares para conectar comunidades indígenas de la Amazonía.

Nanomateriales Waterless para la Higiene Circular, de Chile, también premiada, desarrolla concentrados de limpieza mediante nanotecnología y aprovechamiento de residuos agroalimentarios.

La ceremonia incluyó, además, el Reconocimiento ODS, entregado junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que distinguió a la Fundación Kara Solar por su contribución al desarrollo sostenible.

Por su parte, Galápagos Life Fund (GLF) seleccionó a Eco-Ruta Tortuga, de Panamá, y Corallium, de Ecuador, para participar en una expedición marina de aprendizaje científico y experiencial, que contempla actividades de conservación, monitoreo e intercambio con investigadores y comunidades costeras.

Asimismo, el Centro de Economía Circular de Sambito (CEC) reconoció a Economía Circular OLC Group, COOPCOAMA: Amigas del Ambiente y Moneda Social, que accederán a una experiencia inmersiva con visitas a modelos circulares en funcionamiento, talleres de innovación y encuentros con empresas y emprendedores para fortalecer sus iniciativas.

Más allá de los reconocimientos, Premios Verdes busca que las conexiones generadas durante esta edición permitan a los proyectos ampliar su alcance y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.

Un total de 2.087 proyectos socioambientales procedentes de 29 países se inscribieron para esta edición de los Premios Verdes, un movimiento regional, nacido en Ecuador en 2013, que encuentra, conecta y amplifica proyectos y líderes que impulsan soluciones sostenibles en América Latina y el Caribe.

A lo largo de más de una década, ha recibido más de 22.000 proyectos provenientes de 53 países, construyendo una comunidad internacional vinculada con innovación ambiental, impacto social, conservación, tecnología, economía circular y desarrollo sostenible.