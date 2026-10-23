Brasil moviliza 25.000 militares para apoyar en la seguridad y logística de las elecciones

Los militares garantizarán la seguridad en 306 municipios que pidieron refuerzos y ofrecerán apoyo logístico a las autoridades electorales en otros 39 municipios, principalmente en áreas aisladas como reservas indígenas hasta donde hay que transportar las urnas, según un comunicado divulgado este viernes por el Ministerio de Defensa.

El envío de refuerzos militares fue autorizado para municipios de 11 de los 27 estados brasileños, principalmente los amazónicos como Pará (38 municipios), Amazonas (34), Mato Grosso (30), Maranhão (21) y Acre (20).

Pero también fueron solicitados refuerzos en áreas con problemas de seguridad en los estados de Piauí (81), Ceará (46), Río de Janeiro (15), Alagoas (8), Río Grande do Norte (7) y Tocantins (6).

Además de ejercer presencia en lugares definidos por la Justicia Electoral, los miembros del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea serán responsables por el transporte de las urnas electrónicas, de los equipos, de materiales y de los propios fiscales electorales.

De acuerdo con el comunicado, para cumplir la misiones que recibió, el Ministerio de Defensa también movilizará aeronaves, helicópteros, embarcaciones y vehículos militares.

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Este apoyo logístico será necesario principalmente en comunidades rurales, territorios indígenas y otros lugares aislados y con desafíos de acceso e infraestructura.

El objetivo de la movilización militar es "contribuir en la preservación del orden público, la normalidad de la votación, el libre ejercicio del voto y el escrutinio", según el comunicado.

La cartera aclaró que la movilización fue determinada de acuerdo a las solicitudes de la Justicia Electoral y tras la respectiva autorización presidencial.

Las peticiones de refuerzos son realizadas por los propios municipios mediante los tribunales electorales, que tienen que autorizarlos.

La movilización será coordinada desde el Centro de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas en Brasilia, mediante articulaciones con los diferentes comandos regionales del país, incluyendo los dos de la Amazonía.

En la segunda vuelta serán elegidos los gobernadores de 7 estados y el presidente de la República entre los dos candidatos más votados en la primera ronda: el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro (47 %) y el presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva (45 %), que aspira a la reelección y a su cuarto mandato no consecutivo.