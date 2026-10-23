China se prepara para el tifón Champi con miles de evacuados y rutas marítimas suspendidas

El Centro Meteorológico Nacional informó el jueves de que, junto con Zhejiang, las provincias orientales de Jiangsu y Fujian y la megalópolis de Shanghái registrarán precipitaciones intensas que podrían llegar a ser torrenciales en áreas localizadas, a medida que se acerque el sistema.

El organismo prevé que el sistema avance hacia el noroeste y roce el litoral noreste de Taiwán esta noche, para después seguir hacia el norte pegado a la costa de Zhejiang y, posteriormente, girar hacia el noreste, rumbo a Japón.

Zhejiang elevó este jueves a nivel III -el tercero en la escala china de cuatro niveles de gravedad- su respuesta de emergencia por el tifón y pidió a todas las localidades y departamentos que sigan de cerca su evolución y refuercen la vigilancia, la predicción y la alerta temprana.

La provincia ya ha suspendido 148 rutas de pasajeros a destinos turísticos insulares, como la isla de Nanji o la de Dachen, y solo en la ciudad costera de Taizhou las autoridades han trasladado a 16.316 personas a zonas seguras, entre ellas tripulantes de embarcaciones o trabajadores de acuicultura marina.

Sigue además vigente la respuesta de emergencia de nivel IV que decretó el jueves el Ministerio de Gestión de Emergencias para Shanghái, Zhejiang y Fujian, así como otra de nivel IV contra crecidas, que podrían producirse en numerosos ríos de la costa oriental.

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Aunque hoy no se han notificado cancelaciones masivas de vuelos, se prevé que las operaciones de los principales aeropuertos, como los de Shanghái, se vean afectadas por el temporal entre la noche del viernes y el sábado.

En Taiwán, el tifón ya ha obligado a cerrar escuelas, oficinas y mercados financieros, y a cancelar cerca de 1.000 vuelos ante la previsión de lluvias intensas y fuertes vientos.

Además, la tormenta se ha cobrado una vida -la de un hombre arrastrado por las olas en una playa del condado sureño de Pingtung- y ha dejado 171 heridos, muchos de ellos por caídas en moto o accidentes de tráfico.

Los tifones son habituales en esta región durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica.

Champi, en concreto, se convirtió a principios de esta semana en una de las tormentas más potentes registradas en el planeta en lo que va de año, con vientos sostenidos que, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) de Estados Unidos, rondaron los 300 km/h a su paso por el mar de Filipinas.