Choque entre Mansouri y los islamistas en Marruecos: no soy jefe sino jefa del Gobierno

"Tienes que hacer algunos ejercicios, porque me has llamado dos veces 'jefe de Gobierno' pero yo soy 'la jefa de Gobierno', no pasa nada, ya terminarás acostumbrándote", así contestó Mansouri a Dris Azami, líder del grupo parlamentario del PJD en la Cámara de Representantes (baja) durante el debate de investidura, en una intervención que tuvo una amplia repercusión en las redes y la prensa del país.

Mansouri, coordinadora del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal) y primera mujer presidenta del Gobierno en Marruecos, también arremetió contra posiciones de dirigentes del partido islamista, como el expresidente del Ejecutivo Abdelilah Benkiran, que cargaban contra el trabajo de las mujeres fuera de casa usando la metáfora de "lámparas" para defender su rol tradicional dentro del hogar.

"Ustedes (refiriéndose al PJD) se han preocupado de que sus propias hijas estudien y tengan éxito, pero quieren que las hijas de los demás se conformen con ser lámparas colgadas del techo. Yo no soy una lámpara: soy una mente, una conciencia, unas convicciones y una lucha. Esta es la mujer que tienen delante", afirmó Mansouri.

El programa del Gobierno de Mansouri obtuvo este jueves la confianza de la Cámara de Representantes con 204 diputados (de un total de 395) que votaron a favor y 127 en contra.

El PAM y el PJD mantienen una rivalidad ideológica y política marcada por sus diferencias sobre el papel de la religión en la vida pública y las libertades individuales y protagonizaron en más de dos décadas varios encontronazos dialécticos.

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Fundado en 2008, entre otros por Fuad Ali Himma, compañero de colegio del rey Mohamed VI y su consejero desde 2011, el PAM fue considerado por analistas como una iniciativa destinada a contrarrestar el ascenso político y electoral de los islamistas del PJD.

El PAM ganó las elecciones del pasado septiembre y fue el encargado de formar Gobierno junto a los nacionalistas de Istiqlal y grupos minoritarios de izquierda.