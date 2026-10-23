Colombia anuncia inversión por ochenta millones de dólares de grupo empresarial Hitachi

La inversión formó parte de los asuntos abordados durante la visita oficial a Suiza del canciller colombiano, Omar Bula Escobar, quien mantuvo encuentros con representantes de empresas de distintos sectores para promover nuevas oportunidades de negocio y atraer capital extranjero.

"La multinacional Hitachi Energy manifestó que proyecta a Colombia como uno de los países en los que realizará mayores inversiones en América Latina durante los próximos años", expresó la Cancillería en un comunicado.

Durante la reunión con Roman Hagen, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de Hitachi Energy, analizaron las perspectivas de expansión de la compañía y las necesidades de modernización del sector energético colombiano.

La inversión forma parte de un plan anunciado en marzo pasado por la compañía para ampliar su capacidad de fabricación de transformadores de potencia en América Latina, con un desembolso total de 150 millones de dólares, de los cuales los setenta millones restantes se destinarán a instalaciones en Brasil.

El proyecto colombiano, previsto para el periodo 2026-2028, contempla la modernización de las instalaciones, nuevas áreas de fabricación y almacenamiento, maquinaria de última generación y automatización de procesos.

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También incluye la adquisición de terrenos para futuras ampliaciones y mejoras logísticas.

La fábrica de Dosquebradas, construida en 1963, construye transformadores de potencia y de distribución que se utilizan para transportar, distribuir y regular la energía eléctrica tanto en Colombia como a nivel global. La compañía prevé que la expansión genere alrededor de 150 empleos directos y 500 indirectos.