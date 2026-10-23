Colonos israelíes destruyen un monumento a la periodista asesinada Shireen Abu Akleh

Los civiles, que según la agencia iban armados, viajaban en dos vehículos cuando asaltaron la zona donde se encuentra el monumento conmemorativo que el municipio de Aja, en la Cisjordania ocupada, erigió en la entrada de la ciudad en 2022 en honor a la periodista con nacionalidad estadounidense, informaron fuentes locales a Wafa.

Abu Akleh murió asesinada el 11 de mayo de 2022 de un tiro en la nuca efectuado por el Ejército israelí mientras cubría una redada suya en Yenín, también en Cisjordania ocupada.

La veterana reportera llevaba puesto un chaleco antibalas con la insignia "PRENSA" cuando una bala la alcanzó en el cuello y la mató al instante.

Entonces, Israel investigó internamente y admitió que existía una "alta probabilidad" de que sus fuerzas mataran "por error" a la periodista, pero rechazó abrir una investigación criminal, alegando que sus tropas actuaron conforme al protocolo mientras recibían disparos de milicianos palestinos.

Sin embargo, hubo testigos que aseguraron que no había milicianos cerca de ella y una decena de investigaciones independientes de organizaciones palestinas e israelíes y medios como AP, The New York Times o CNN determinaron que fue asesinada por un disparo israelí.

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Este viernes, la Asociación de la Prensa Extranjera de Israel (FPA, en inglés) se mostró "alarmada" por las afirmaciones "peligrosas y difamatorias" publicadas en medios israelíes contra un fotógrafo de la agencia francesa France Presse que cubrió un tiroteo ocurrido en Cisjordania, al sugerir que tenía conocimiento del ataque.

En el tiroteo, dos soldados israelíes murieron por los tiros de dos atacantes palestinos en el cruce de Judea, cerca de Hebrón (sur de Cisjordania ocupada), según información del Ejército israelí. Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una operación militar de gran envergadura en Cisjordania ocupada.