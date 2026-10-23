Comienza el último debate entre Lula y Flávio Bolsonaro antes de las elecciones

Esta es la segunda vez que los dos candidatos se ven cara a cara tras el tenso encuentro del pasado domingo en la emisora Band.

La cita en el canal en TV Globo puede ser decisiva, ya que todas las encuestas publicadas hasta la fecha sitúan al dirigente progresista y al hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro en empate técnico.

El último sondeo, divulgado el jueves por la firma demoscópica Datafolha, mostró un empate al 50 % entre ambos aspirantes a la Presidencia brasileña.

El debate de este viernes se retransmite en la cadena de mayor audiencia del país, y está moderado por el periodista César Tralli.

Se dividirá en cuatro bloques y, como cierre, ambos candidatos tendrán unos minutos para sus consideraciones finales.

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En el primer bloque, Lula y Flávio hablarán sobre los asuntos que más preocupan a los brasileños y temas relacionados con las diversas regiones de este país continental y extremadamente desigual con más de 213 millones de habitantes.

En el segundo y el tercer bloque, se harán preguntas entre ellos sobre tópicos propuestos por la emisora. En el último, dispondrán de ocho minutos cada uno para hablar de lo que consideren.

En paralelo, el portal de noticias G1, del grupo Globo, realizará un chequeo en directo de las declaraciones tanto de Lula como de Flávio.

El domingo, cerca de 159 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir a su nuevo presidente, que comenzará su mandato a partir del 5 de enero de 2027.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro, senador de 45 años y ungido candidato presidencial por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, fue el más votado en la primera vuelta con un 47 % de los sufragios, dos puntos más que Lula.

En las nueve elecciones presidenciales celebradas en el país desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), ningún candidato que perdió en la primera ronda llegó al poder.