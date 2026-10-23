Comienza en Turquía juicio en ausencia contra 35 israelíes por parar la Flotilla para Gaza

Según la acusación, la intervención de embarcaciones civiles en aguas internacionales no puede considerarse una mera operación de seguridad dadas las circunstancias en las que se produjo.

Los barcos de la Flotilla, con cientos de activistas a bordo, intentaron llegar a la franja de Gaza con ayuda humanitaria y desafiar así el bloqueo marítimo israelí.

Los supuestos responsables de la operación militar ocupaban distintos cargos dentro del Estado israelí y actuaron de forma coordinada, planificada y sistemática, sostiene la acusación.

Además de Netanyahu, entre los acusados figuran el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir.

La Fiscalía turca solicita cadena perpetua agravada y penas acumuladas de hasta casi 4.600 años de prisión para cada acusado por delitos que incluyen presuntos crímenes contra la humanidad, genocidio, privación de libertad, tortura, daños a la propiedad y secuestro o retención de medios de transporte.

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Israel mantiene un bloqueo marítimo, terrestre y aéreo sobre Gaza desde hace casi 20 años, mientras que Egipto impone restricciones al tránsito por su frontera con la franja palestina.

En octubre de 2025, las fuerzas israelíes interceptaron decenas de embarcaciones de la Flotilla Global Sumud.

Centenares de activistas internacionales, entre ellos numerosos ciudadanos turcos, fueron detenidos durante la operación y trasladados a Israel.

Posteriormente, los participantes retenidos fueron liberados y repatriados, en medio de acusaciones contra Israel por supuestos malos tratos.

El Gobierno turco, presidido por islamista Recep Tayyip Erdogan, es uno de los más críticos con Israel por sus operaciones militares en Gaza mientras que mantiene vínculos políticos con dirigentes de Hamás.

Este grupo islamista palestino desencadenó con su ofensiva terroristas contra Israel el 7 de octubre de 2023 una guerra en la que murieron en dos años más de 70.000 personas en la franja en bombardeos y operaciones militares israelíes.

Ankara suspendió oficialmente el comercio de mercancías con Israel en mayo de 2024. Ambos países habían mantenido anteriormente relaciones diplomáticas y comerciales.