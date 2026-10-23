Comité venezolano comienza trabajo para evaluar perfil de futuros magistrados del Supremo

El diputado y presidente de este comité, el chavista Giuseppe Alessandrello, señaló que antes de abrir el proceso de postulaciones, esta instancia se reunirá el próximo lunes para "definir algunos detalles", de acuerdo a una publicación del Parlamento en Instagram.

Asimismo, indicó que en este primer encuentro fue aprobado por unanimidad el reglamento de funcionamiento interno y el cronograma de actividades.

"Todo lo que elaboramos lo decidimos de manera unánime y los auspicios con el trabajo del comité son positivos", aseguró, según una publicación de la AN en X.

Por su parte, el politólogo Guillermo Tell Aveledo, representante de la sociedad civil, dijo que hubo un trabajo transparente, muy colaborativo y cuidadoso sobre la creación del reglamento.

El jueves, la AN juramentó a los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar los perfiles de los aspirantes a magistrados en el TSJ, señalado de ser afín al chavismo y en atención a lo acordado en el diálogo con la oposición.

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La mayoría de estos representantes de la sociedad son mujeres y abogados, varios postulados por iniciativa propia o por alguna asociación, ONG o gremio que superaron una evaluación realizada por los once diputados que fueron designados en septiembre pasado para integrar el comité.

Según una investigación hecha por Transparencia Venezuela, dos de estos integrantes tienen vínculos con el chavismo, con lo cual el Comité de Postulaciones Judiciales estará conformado por 10 afines al chavismo, contando a los ocho diputados vinculados con el partido de Gobierno.

Los otros nueve ciudadanos no tienen vínculos políticos y de una persona no hay información, según Transparencia. Ellos se suman a los tres diputados opositores que también forman parte del comité.

De forma paralela a este comité también funcionará un consejo de siete juristas, cuatro de ellos de confianza de la oposición, como un filtro adicional para que haya independencia y equidad en el máximo tribunal.

La conformación del consejo de juristas es parte de los acuerdos alcanzados en el diálogo entre el chavismo y la oposición de cara a una transición, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado.