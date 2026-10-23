Consejo Electoral de Ecuador envía al exterior el material para elecciones de noviembre

Se trata de 678 paquetes electorales, que se sumaron a un despachado el pasado 12 de octubre a la zona electoral de Moscú, lo que da un total de 679 paquetes electorales enviados a las tres circunscripciones en el exterior.

A la circunscripción Europa, Oceanía y Asia, se enviaron 394; a Canadá y Estados Unidos, 235, y a Latinoamérica, el Caribe y África, 50.

Los paquetes contienen el material electoral necesario para el desarrollo de la Elección de autoridades del CPCCS en las 93 zonas del exterior, incluyendo actas de instalación, escrutinio, papeletas, padrones, entre otros elementos.

El próximo 29 de noviembre, en territorio ecuatoriano también se elegirán a 23 prefectos y viceprefectos provinciales; 222 alcaldes; 909 concejales urbanos con sus respectivos suplentes, 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, así como 4.131 vocales principales de las juntas parroquiales rurales y sus respectivos suplentes.

Para el proceso del próximo 29 de noviembre están habilitados 13.827.643 electores dentro y fuera del territorio nacional, pero en el exterior solo se vota para designar a los integrantes del CPCCS.