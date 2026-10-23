Continúan las protestas en India con nuevos detenidos tras liberar a líderes juveniles

La marcha, que fue convocada por un colectivo creado hace una semana, llamado 'People Against SIR' (Pueblo Contra el SIR), y se dirigió a la sede del organismo electoral, fue interceptada por los operativos de Policía y paramilitares desplegados en la capital.

Las autoridades detuvieron a decenas de manifestantes y los trasladaron en furgones policiales.

El Cockroach Janta Party (CJP), que convocó el pasado 10 de octubre la primer protesta juvenil contra la institución, paralizada por un despligue policial de más de 30.000 agentes y con miles de detenidos, apoyó la marcha.

Algunos de los líderes de las "Cucarachas" no se unieron a la marcha tras haber firmado un compromiso judicial de no alterar el orden público ni participar en concentraciones en zonas restringidas para salir del penal de Tihar bajo fianza el pasado miércoles.

"El movimiento continúa. Somos los custodios de esta plataforma que nos ha sido entregada por el pueblo de este país. Simplemente estamos haciendo todo lo posible. El movimiento continúa incluso estando en la cárcel", declaró uno de los protavoces del CJP, Ashutosh Ranka, a los periodistas tras comparecer ante una comisaría de la ciudad,

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"Hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos y sobre el funcionamiento del régimen, y cambiaremos y evolucionaremos de la manera necesaria", añadió.

Tanto él como Saurav Das fueron enviados una semana a la prisión de Tihar, tras manifestarse y desplegar una bandera de la India en una zona histórica de protesa en Nueva Delhi a la que las autoridades le retiraron esa condición recientemente.

"Modi tiene que sentirse como un líder fuerte (...). Así que golpearán a los estudiantes en las calles, los arrastrarán, los detendrán y los arrestarán por ondear la bandera nacional. Solo para transmitir esa imagen de líder fuerte, nada más", dijo en un vídeo en redes el fundador del grupo, Abhijeet Dipke.

El Ministerio del Interior prorrogó hasta el 31 de octubre el despliegue extraordinario de 273 compañías de las Fuerzas Policiales Armadas Centrales (CAPF) en la capital.