Convocantes de protestas en Italia ocultarán puntos de encuentro para eludir a la policía

El denominado Movimento 17 ottobre, una plataforma anónima surgida tras los altercados del fin de semana pasado en Milán (norte), ha cancelado las convocatorias previstas en plazas emblemáticas de todo el país y ha anunciado una estrategia "fluida" en redes sociales bajo el lema "be water" (sé agua).

Según explicaron en un comunicado, la organización comunicará este sábado tres puntos de reunión por ciudad a las 14:30 horas (12:30 GMT), media hora antes de arrancar, y no revelará el lugar final de encuentro hasta las 15:30 horas (13:30 GMT).

"Ningún lugar se anunciará con antelación, no habrá filtraciones ni cordones policiales preparados de antemano", señala el texto, que insta a los participantes a organizarse en colectivos, asociaciones o grupos de amigos y a desplazarse juntos.

Una vez anunciada la ubicación definitiva, los tres grupos marcharán hacia un mismo lugar para confluir en una concentración conjunta, según la estrategia descrita por los convocantes.

El objetivo, según el colectivo, es evitar los controles y acordonamientos de las fuerzas del orden: "No nos han detenido con las leyes, no nos detendrán con los vehículos blindados", señala la nota.

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Entre los lugares inicialmente anunciados figuraban el Circo Máximo de Roma, la plaza de Santa Maria Novella, en Florencia (centro), la plaza Castello, en Turín (norte), y las plazas del Duomo, en Milán (norte), y de Nettuno, en Bolonia (norte).

Tras las protestas del pasado fin de semana y el riesgo de nuevos disturbios, el Gobierno de Giorgia Meloni ha desplegado a 500 militares en Milán para reforzar la seguridad y ha aprobado un decreto ley que endurece las medidas contra la violencia en las manifestaciones.

El Movimento 17 ottobre ha criticado el decreto, al que califica de "golpe autoritario contra quienes disienten", con una dureza que, según sostiene, "no se veía desde la época del fascismo".

La norma contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros por participar en grupo en actos violentos y endurece las sanciones cuando los participantes llevan el rostro cubierto o causan lesiones.

También refuerza la responsabilidad económica de los padres por los daños causados por sus hijos menores y permite la retención preventiva de adolescentes de entre 14 y 17 años en los supuestos previstos por la ley.

Este viernes, la Policía italiana y su unidad especial (Digos) llevaron a cabo una operación en 18 ciudades del país, en la que identificaron a un centenar de personas, 51 de ellas menores de edad, por su presunta implicación en los saqueos y destrozos del fin de semana anterior.

Durante las actuaciones, los agentes se incautaron de armas blancas, bates, objetos presuntamente robados en comercios y tanques de gasolina.

Las autoridades mantienen la máxima vigilancia sobre las redes sociales y los canales de mensajería, ya que ninguna de las convocatorias del 'Movimento 17 ottobre' cuenta con comunicación ni autorización oficial.