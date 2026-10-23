Cooperación reforzada del Gobierno francés con las plataformas ante las nuevas protestas

En un comunicado, el gabinete del primer ministro, Sébastien Lecornu, explicó que ese dispositivo está operativo desde el jueves y subrayó que ha pedido a las plataformas "una vigilancia particular".

En el tiempo en que se ha activado, ya se han contabilizado más de un centenar de avisos, la mitad de los cuales han conducido a la suspensión de cuentas.

Esta cooperación se traduce en primer lugar en que el Estado francés va a utilizar un canal único de comunicación con las plataformas, con un equipo especial del Ministerio del Interior asociado a su portal encargado de recibir informaciones sobre contenidos o comportamientos ilícitos en internet.

Las dos partes han definido modalidades comunes para detectar y tratar con rapidez las solicitudes urgentes y además las plataformas se han comprometido a examinar de forma reactiva las comunicaciones que les lleguen de las autoridades, sobre todo cuando se trate de llamamientos a la violencia o a saqueos.

El Ministerio del Interior reunió el miércoles a los representantes de Meta, Snap, TikTok, Reddit, Discord y Google para prevenir de forma más efectiva la divulgación de contenidos ilícitos que alentaran comportamientos violentos, destrucciones de bienes y pillajes.

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Fue una reacción tras el primer análisis de las protestas del pasado fin de semana en las que las fuerzas del orden francesas se vieron desbordadas por la dimensión de las manifestaciones, que fue varias veces superior a lo que habían anticipado sus servicios de seguridad.

Además, las manifestaciones degeneraron en muchos casos en batallas urbanas, con ataques a edificios públicos en muchas ciudades y a unos 3.000 comercios que fueron saqueados y vandalizados.

Una de las enseñanzas de lo que pasó entonces fue que la articulación de las protestas y, sobre todo de los actos de violencia, se llevó a cabo a través de las redes sociales.

Algunos políticos, como el antiguo primer ministro Gabriel Attal, se pronunciaron por una prohibición o más bien un bloqueo temporal y selectivo de redes sociales allí donde se producen disturbios.