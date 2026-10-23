Corte belga absuelve a 31 acusados de narcotráfico internacional por retrasos judiciales

La Fiscalía Federal, que había solicitado penas que sumaban más de 160 años de prisión y confiscaciones por 14 millones de euros, anunció que ha recurrido la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Limburgo, en su sección de Hasselt.

Entre los acusados figura el neerlandés John H., apodado "El Profesor", que se enfrentaba a una petición de 18 años de cárcel, rebajada desde 20 por los propios fiscales para tener en cuenta los retrasos del procedimiento.

La investigación comenzó en 2016 a raíz de unos pedidos sospechosos de productos químicos a una fábrica de jabones de Lommel, en el norte de Bélgica, que condujeron al descubrimiento de laboratorios clandestinos de drogas.

El tribunal destacó que habían transcurrido casi nueve años desde la primera intervención judicial, en enero de 2018, hasta la sentencia.

"Este retraso no puede explicarse ni por la complejidad del expediente ni por el comportamiento de los acusados", afirmó en declaraciones recogidas por la prensa local el portavoz judicial Luc De Cleir.

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Agregó que la investigación policial había concluido en 2018 y que después hubo varios periodos de inactividad injustificada que sumaban casi cinco años.

A los retrasos se añadieron problemas informáticos que dificultaron el acceso a pruebas fundamentales, como las grabaciones de conversaciones telefónicas intervenidas que no se podían procesar adecuadamente.

Con todo, los magistrados declararon extinguida la acción penal sin pronunciarse sobre la culpabilidad de los acusados, al considerar que la continuación del procedimiento ya no estaba justificada.

"Es una sentencia sobre lo que un Estado de derecho debe a los acusados: un proceso en un plazo razonable y una posibilidad real de defenderse", subrayó el portavoz judicial.