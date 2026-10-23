Crisis habitacional en Portugal motiva protestas contra desalojos y reforma del alquiler

Las protestas, que durante las últimas dos semanas han incluido acampadas e intervenciones policiales en Lisboa y Oporto, continuarán este viernes con una vigilia en la capital portuguesa y nuevas manifestaciones convocadas para mañana sábado.

La concentración de hoy tendrá lugar a las 18.00 horas (17.00 GMT) en el barrio lisboeta de Marvila, en solidaridad con una mujer de 26 años y sus dos hijos menores, desalojados el pasado 30 de julio de una vivienda municipal.

La convocatoria ha sido promovida por organizaciones vecinales y cuenta con el respaldo de los participantes en la acampada de la plaza del Rossio, en el centro de Lisboa, que anoche decidieron poner fin a cinco jornadas consecutivas de permanencia nocturna.

El desalojo de la familia ya fue ejecutado el 30 de julio, según confirmó Gebalis, la empresa municipal encargada de gestionar la vivienda pública de Lisboa.

La entidad explicó que la mujer no figuraba como ocupante autorizada del inmueble después del fallecimiento, en 2024, de los dos titulares del contrato, uno de ellos su compañero y padre de los niños.

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Según Gebalis, la familia recibió notificaciones para abandonar la vivienda y los tribunales rechazaron los recursos presentados contra la medida.

La Comisión de Moradores y Usuarios de Marvila, convocante de la vigilia, sostiene que la familia siguió pagando el alquiler y que la mujer intentó regularizar su situación contractual. La organización reclama una alternativa habitacional y cuestiona la actuación de las autoridades municipales.

Las protestas por la vivienda han provocado también enfrentamientos con la policía. El pasado martes, una intervención de la Policía de Seguridad Pública (PSP) en Lisboa terminó con 55 detenidos por presunta desobediencia.

La operación comenzó a las 05.45 horas (04.45 GMT) y tuvo como objetivo retirar estructuras de acampada instaladas sin autorización en espacios públicos. La PSP defendió que su actuación respetó los principios de necesidad y proporcionalidad, mientras los manifestantes denunciaron el uso de la fuerza.

Las movilizaciones se producen en un contexto de aumento de los precios de la vivienda. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el alquiler mediano de los nuevos contratos alcanzó los 10,17 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2026, un 10,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El Gobierno de Montenegro ha propuesto una reforma del régimen de arrendamientos que contempla modificar las limitaciones a las subidas de alquiler entre contratos, flexibilizar las garantías exigidas a los inquilinos y agilizar determinados procedimientos de desalojo.

El Ejecutivo sostiene que estos cambios permitirán aumentar la oferta de viviendas disponibles. La propuesta continúa su tramitación parlamentaria.

Entre las medidas impulsadas por el Gobierno figuran también incentivos fiscales para la construcción y rehabilitación de viviendas, incluida una reducción del IVA del 23 % al 6 % en determinadas operaciones, así como mayores deducciones tributarias para los inquilinos.

Los movimientos por la vivienda han convocado nuevas manifestaciones para mañana sábado. En Lisboa, la marcha partirá a las 15.00 horas (14.00 GMT) de la céntrica plaza del Marquês de Pombal y concluirá en el Rossio, epicentro de las protestas.

También están previstas movilizaciones en Oporto, la segunda ciudad del país, y una asamblea popular en Braga, en el norte de Portugal.

Los convocantes reclaman límites a los precios del alquiler, la ampliación del parque público de viviendas, restricciones a la compra de inmuebles por fondos inmobiliarios y la retirada de la reforma gubernamental.