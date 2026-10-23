Cuba aprueba ayudas con equipamientos y capacitación a personas en situación precaria

La isla se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años, marcada tanto por razones internas como externas, y los cubanos sufren apagones de más de 20 horas diarias, la escasez de alimentos, medicamentos, agua potable y una inflación galopante.

En este contexto, el Gobierno cubano informó que, hasta el cierre del pasado agosto, unas 883.446 personas estaban "en situación de vulnerabilidad".

Las nuevas disposiciones, publicadas la víspera en la Gaceta Oficial de la isla y que entrarán en vigor dentro de siete días, también están concebidas para "ofrecer capacitación remunerada e incentivar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 30 años que se encuentran desvinculados del estudio y el trabajo".

Además, podrán beneficiarse personas de 31 a 35 años con responsabilidades familiares de cuidado que requieran incorporarse al programa.

"El programa está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad que cuenten con integrantes aptos y dispuestos a trabajar, y que asuman el compromiso de cumplir un plan de inclusión económica", puntualizó a la prensa estatal, la directora del Observatorio Social y Laboral de la nación caribeña, Maily Morejón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El objetivo es que "cuenten con condiciones para desarrollar una actividad económica, generar ingresos y fortalecer sus medios de vida", señaló.

Las autoridades de la isla especificaron que "las ofertas formativas estarán vinculadas con la demanda de oficios y ocupaciones en los territorios, así como con los programas de emprendimiento y gestión de pequeños negocios".

Además, los beneficiarios recibirán un ingreso mensual equivalente al salario mínimo vigente durante el período de capacitación y preparación. El salario mínimo en Cuba es de 3.210 pesos mensuales (casi 4 dólares al cambio informal y 26 dólares al cambio formal).

La disposición señala que la fuente de financiamiento para estas capacitaciones "dependerá de la situación del joven y de la entidad que organice el curso".

Por su parte, en cuanto a los fondos para financiar la adquisición de los activos no se especifican los montos destinados a esta labor, solo señala que saldrán del "presupuesto del Estado asignado a la asistencia social, el fondo de protección social y la contribución territorial para el desarrollo local".

Se sumarán también fondos de "la cooperación internacional, las donaciones, los microcréditos bancarios y otros fondos sectoriales, ambientales o provenientes del sistema empresarial", indica el texto.

Los activos productivos se agrupan en tres categorías: agropecuarios y agroecológicos; destinados a actividades artesanales, de transformación y servicios; y tecnológicos o de soporte digital, indicaron las autoridades cubanas.