Cuba cierra 2025 con un saldo migratorio negativo de 25,6 por cada 1.000 habitantes

Según los datos de la ONEI, por provincias, La Habana registró la tasa más negativa, con -33,6 por cada mil habitantes, seguida de Matanzas (este), con -28,8, y Cienfuegos (este), con -28,0.

Por su parte, la provincia oriental de Holguín presentó la tasa menos negativa, con -19,8, seguida de Las Tunas (oriente) con -20,5.

"Comprender tales cifras es fundamental para el diseño de políticas públicas", detalló el informe de la entidad estadística cubana.

En julio pasado, la ONEI daba cuenta de que Cuba perdió un total de 245.264 habitantes en 2025 fruto de la migración, encadenando así nueve años de ser esta la primera causa en la reducción de la población, debido a la grave crisis económica en la isla, con prolongados apagones, escasez de bienes básicos y una inflación elevada.

De esta forma, Cuba llegó a 2026 con una población de 9,4 millones de personas y el Gobierno calcula que más de tres millones de cubanos viven en el extranjero, la mitad de los cuales tienen residencia en el país; mientras que 1,1 millón no poseen residencia efectiva en la isla.

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Además, la isla cerró el pasado año con apenas 68.051 nacimientos, "la cifra más baja en décadas, contrastada con las 134.354 defunciones, lo que evidencia un decrecimiento natural", señaló en otro informe el pasado julio el Centro cubano de Estudios Demográficos (Cedem).

Según estima el demógrafo independiente cubano Juan Carlos Albizu-Campos, tras una caída del 18 % entre 2022 y 2023, la población total de la isla estaría cifrada en los 8,6 millones, lejos de los 9,4 que de las cifras oficiales.