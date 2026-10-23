De la Antigüedad a la IA: el Cervantes lleva a Pekín una muestra sobre la desinformación

La muestra, organizada de la mano de Prodigioso Volcán, invita a reflexionar sobre el engaño informativo y la manipulación de los discursos públicos, con especial atención a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA).

Entre sus elementos interactivos se encuentra una 'Cronología del bulo', que avanza desde "la primera mentira conocida", la que difundió el faraón Ramsés II al convertir una tregua en un triunfo contra los hititas, hasta la imagen 'deepfake' del papa Francisco con un abrigo de Balenciaga en 2023.

La muestra se detiene también en algunas de las falsedades más famosas, como el "¡Que coman pastel!" atribuido a María Antonieta.

Otras secciones se centran en la actualidad: las redes sociales, como X o Facebook, cuyos algoritmos priorizan el contenido que genera interacciones y favorecen así la propagación de información falsa, y la IA, que no solo ha amplificado su alcance, sino que ha hecho más difícil distinguirla de la verdadera.

El recorrido concluye con una parte dirigida al visitante, que puede comprobar qué actitudes contribuyen a difundir bulos y si sería capaz de detectar ejemplos reales de desinformación.

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También incluye consejos para combatirla, como verificar la fuente, contrastar la información, desconfiar de cadenas y reenvíos o comprobar las fechas.

La exposición incorpora obras de dos figuras del arte contemporáneo chino: Xu Bing, con la instalación 'El libro del cielo', y Zhang Peili, con la obra de videoarte 'Agua', en la que muestra a una conocida presentadora de televisión estatal china que, en vez de recitar noticias, lee un diccionario enciclopédico sobre el agua.

Ambas dialogan con el tema central de la muestra al cuestionar la autoridad del lenguaje, los mecanismos de transmisión del conocimiento y el papel de los medios en la construcción de la percepción de la realidad.

Xu explicó durante la inauguración su instalación: una serie de libros que "dan la impresión de contar cosas muy importantes", cuando en realidad están escritos con caracteres inventados. Aunque cada carácter fue impreso en el papel y contiene componentes reales, no se pueden leer, generando una reflexión sobre los límites de la ficción y la veracidad.

La muestra forma parte de un programa cultural y académico más amplio para celebrar el vigésimo aniversario de la llegada del Instituto Cervantes a la capital china que ponen de relieve la trayectoria de la institución en el país asiático.

Los próximos días tendrá lugar el simposio internacional 'El español en China: evolución y nuevas dinámicas', que congregará a hispanistas, profesores, investigadores y representantes institucionales de China, España e Hispanoamérica y permitirá hacer balance de la evolución del español en China durante las últimas décadas.