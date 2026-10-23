De la Espriella anuncia recorte de 4.325 millones de dólares en gasto estatal colombiano

"¡El ajuste fiscal ya está en marcha! ¡13,8 billones menos en el gasto del Estado!", afirmó el mandatario en una publicación en su cuenta de X, en la que presentó la medida como el "primer gran ajuste fiscal de 2026".

El anuncio se produce después de que el Gobierno expidiera por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027, por 634,9 billones de pesos (unos 199.161 millones de dólares), tras no completarse el trámite legislativo debido a diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes.

Aunque el anuncio no incluye un calendario detallado de ejecución ni un desglose por entidades o sectores afectados, De la Espriella presentó una distribución general del ajuste.

Según explicó, 3 billones de pesos (unos 940 millones de dólares) corresponden a gastos de funcionamiento, mediante la reducción de contratos de prestación de servicios y la eliminación de compras que considera innecesarias.

Otros 4 billones de pesos (unos 1.253 millones de dólares) corresponderían a una disminución del servicio de la deuda, que el mandatario atribuyó a la mejora de la tasa de cambio.

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Los 6,8 billones de pesos restantes (unos 2.132 millones de dólares) procederían de contrataciones que no llegarán a ejecutarse o que, según el mandatario, no responden a las prioridades nacionales.

"Continuaré tomando decisiones para reducir el gasto, eliminar los despilfarros y poner en orden las finanzas públicas", agregó De la Espriella, quien defendió la necesidad de administrar los recursos públicos con austeridad, responsabilidad y transparencia.

El decreto 1599 del 22 de octubre fijó el presupuesto con base en el proyecto presentado por el Ejecutivo y las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas del Congreso, de acuerdo con el mecanismo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

En septiembre De la Espriella ordenó a su equipo económico iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida a la situación fiscal, y el Gobierno solicitó adelantar la misión técnica del organismo para evaluar la economía y sus planes.